İşçileri taşıyan servis, ağaca çarptı! Yaralılar var
Tokat'ta, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsünün ağaca çarpması neticesinde 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mehmet Çamlıbel'in (61) kullandığı 60 S 0142 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Karşıyaka Mahallesinde kontrolden çıkarak özel bir pansiyonun bahçesindeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.