0553 313 94 23

İşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini temizleyip kadın muhtara hediye etti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde belediye temizlik işçileri, çöpte buldukları Atatürk portresini temizledikten sonra ilçenin tek kadın muhtarına hediye etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
İşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini temizleyip kadın muhtara hediye etti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde belediye temizlik işçileri, çöpte buldukları Atatürk portresini temizledikten sonra ilçenin tek kadın muhtarına hediye etti.


Kastamonu’nun Daday ilçesinde belediyenin temizlik işçileri, çöp kamyonu ile çöp konteynerlerini temizledikleri sırada çöplerin arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir portre olduğunu fark etti. Atatürk’ün portresini çöpten alan işçiler, temizleyip tamir ettikten sonra muhafaza altına aldı. İşçiler, temizleyip onardıkları portreyi daha sonra ilçenin tek kadın muhtarı olan Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın’a hediye etti.


Çöplerin arasından aldıkları portreyi hediyeye dönüştürdüklerini belirten temizlik işleri çalışanı Yaşar Çivi, “Arkadaşlarla konteyneri çöp kamyonuna takarken Atatürk’ün resmini fark ettik. Atatürk’ün resmini çöp konteynerine atmışlar. Biz de onu hemen muhafaza altına alıp temizledik. Sonra çöp kamyonunun şoförü olan arkadaşımıza teslim ettik. Daday Merkez Mahallesi Muhtarımız bir bayandı, biz de Atatürk’ün portresini Muhtarımız Esra Apaydın’a hediye ettik” dedi.


Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın ise hediye için işçilere teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri TOKİ 1356 sosyal konutların inşaatına başlandı mı?
    1. Silivri TOKİ 1356 sosyal konutların..
    2. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
    3. Açlık grevindeki Filistinli..
    4. Yeni Malatyaspor’un yeni transferi..
    5. Red Bull Car Park Drift Dünya..
    6. Mersin'deki cinayetin firari zanlısı..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Büyükşehir, suburcu caddesi esnafıyla..
    9. İran petrol tankerinin Mersin..
    10. Ticaret Bakanı Pekcan ‘İhracat Ana..
    11. Kayseri’de mesleki yeterliliğe ilişkin..
    12. Başkan Şeylan muhtarlarla istişare..
    13. Otomobilin çarptığı belediye işçisi..
    14. ANALİZ - İsrail sağında seçim..
    15. FETÖ'nün suikast timini yakalayan..
    16. Dr. Mehmet Yavuz: “Sınırsız özgürlük..
    17. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    18. Savaş mağdurları el becerileriyle..
    19. Nice, Dolberg'i transfer etti
    20. Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
    21. Erol Bedir'den Galatasaray maçı..
    22. Kırşehir, İl Spor Güvenliği toplantısı..
    23. Adıyaman'da korkutan yangın! 2 hektar..
    24. Jody Lukoki adım adım Konyaspor'a
    25. Erzurum’da koç başlı mezar taşları..
    26. Topçam şenlikleri sünnet şöleni ile..
    27. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    28. NTSO Başkanı Parmaksız 30 Ağustos..
    29. Kaymakam Küçük’ten Nazilli’ye sert..
    30. Kazada hayatını kaybeden öğretim..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı