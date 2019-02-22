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İşçiler CHP'li Avcılar belediyesini bastı!

Maaşlarının hemen ödenmesini isteyen işçiler CHP'li Avcılar belediyesi önünde eylem yaptı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:30
İşçiler CHP'li Avcılar belediyesini bastı!

Marmara Caddesi'nde toplanan Belediye-İş Sendikası'na üye işçiler, Avcılar Belediyesine doğru yürüyüşe geçti.

"Ödenmeyen ücretlerimiz ödensin" pankartı taşıyan işçiler, "Avcılar işçisi köle değildir", "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz" şeklinde sloganlar attı.

Polis önlem aldı

Belediye binasının önüne gelen işçiler, burada bir süre daha slogan atmayı sürdürdü. Polis de bina önünde tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Erol Özdemir, burada yaptığı açıklamada, Avcılar Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarının düzenli ve tam ödenmemesi nedeniyle mağdur olduklarını öne sürdü.

"Herkes mağdur"

Bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: "İşçilerin aylık maaşları ve sosyal hakları, sözleşmelilerin 2-3 aylık maaşları ve sosyal hakları, kadrolu işçilerin 3 yıllık sosyal hakları, memurların 1,5 yıllık sosyal hakları ve tazminatları ve emekli çalışanların kıdem tazminatı ile alacakları hala ödenmemiştir. Burada bir keyfiyet var, herkes mağdur. Burada bir usulsüzlük, zulüm var. Buradaki zulme kim dur diyecek? Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum, varsa bir yanlışımız bizimle ilgili bir işlem başlatın. Yoksa burada insanlara zulmedenlere neden gereğini yapmıyorsunuz?"

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:30
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Avcılar belediyesi

YORUM YAZ

  • misafirmisafir8 dk önce
    a aaaaa!!.. bu ülkede CHP li belediye de mi varmi$:)))
  • sahravansahravan12 dk önce
    Belediyeler, her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğün işlevsel cereyan ettiği, yaşayan, organik bir şirket türüdür. Bu şirketlerin başına, kozmik evrenin en dürüst , en saygın kişisini dahi koysanız netice değişmez. Zira yürütücü konumdaki personel yıllar itibariyle gerekli ağları ve zinciri kurmuştur. Dürüst başkan sadece bunun dozajını düşürebilir. Hatta çoğu zaman statükoya boyun eğer. chp kimyasında ki yolsuzluk ve hırsızlık ise meselenin şiddetini artırır. Sözkonusu belediyede yaşanan da tam olarak budur.
  • Hilâl Hilâl 27 dk önce
    Haktanhukuktanbahsedendandik KeMalkasettaroğlual sana kül hakkısen kim Türkiyeyi şahakaldırmak kim sen ssk yıbatırdınchp yi pkk partisi yaptıntunceli piçi
  • yazıYORUMyazıYORUM47 dk önce
    İşte ÖRNEK CHP belediyeciliği, keMAL efendinin tüm Türkiye'de uygulayacağı vaadinde bulunduğu ideal belediyecilik işte bu! Vatandaşlardan ricam oy verirken belediyelerde çalışan garibanları da düşünerek oy versinler, birilerini cezalandıracağız, burunlarını sürttüreceğiz diye öfkeyle kalkıp çalışan garibi gurebayı mağdur ettirmesinler.

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