İşçiler açlık grevine başlıyor

Bolu Belediyesinden atılan işçiler işlerine dönebilmek için belediye önünde 90 gündür eylemlerine devam ediyor. İşten atılan çalışanlar, bir yanda parasızlık, bir yanda açlık, bir yanda da sağlık sorunlarıyla boğuşurken, CHP’den hâlâ bir ses çıkmıyor. Bolu Belediyesi’nde işten atılan İsmail Özmen, şunları dile getirdi: “Eyleme sonuna kadar da devam edeceğiz. Mağduriyetliğimiz giderilene kadar emeğimizin ve ekmeğimizin sonuna kadar arkasındayız. Direnişimize devam edeceğiz. ‘Emek ve Adalet’ yürüyüşüne başlamadan önce Tanju Özcan ile görüştük. Ramazan Bayramından sonra işe alacağını söylemişti. Ama sözünü tutmadı. Eğer herhangi bir çözüm olmazsa Kurban Bayramından sonra da açlık grevine başlayacağız.”

Öznur Özeren adlı işçi de, “Tanju Özcan, biz işçileri gözünü kırpmadan kapı dışarı kovmasını kınıyoruz. Grevimizi herkes duydu. Sayın Cumhurbaşkanı da duydu Allah razı olsun. Ama ne Özcan, ne CHP il teşkilatı ne de CHP yönetimi bizlerin sesini duymadı. CHP’ye karşı sonuna kadar direneceğiz” şeklinde konuştu.