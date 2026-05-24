İşçi servisi kaza yaptı: 14 ölü!
Kamboçya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında tekstil sektöründe çalışan 14 işçi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı. Kampong Chhnang bölgesinde bir yük kamyonunun fabrika işçilerini taşıyan araca çarpması sonucu yaşanan kazada ise 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kamboçya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında tekstil sektöründe çalışan 14 işçi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı. Kampong Chhnang bölgesinde bir yük kamyonunun fabrika işçilerini taşıyan araca çarpması sonucu yaşanan kazada ise 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 kişinin yaralandığı açıklandı.
Çalışma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, ülkenin Kampong Chhnang bölgesinde bir yük kamyonunun fabrika işçilerini taşıyan araca çarpması sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Meydana gelen feci kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 53 kişi de yaralandı.
Svay Rieng bölgesinde aynı gün meydana gelen ikinci bir kazada fabrika işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Çalışma Bakanlığı, kazalara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ulaştırma Bakanlığı raporuna göre, 2025 yılında trafik kazalarında bin 467 kişi hayatını kaybetti.