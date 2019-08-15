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İşçi Partisinden, Johnson’u başbakanlıktan indirme ve Brexit’i erteleme vaadi

İngiltere’nin muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, milletvekillerinden Boris Johnson’a güvensizlik oyu verilmesini desteklemelerini isteyerek, anlaşmasız bir Brexit’i önlemek için Jeremy Corbyn liderliğindeki geçici bir hükumetin arkasında birleşmeleri için kampanya başlattı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:16
İşçi Partisinden, Johnson’u başbakanlıktan indirme ve Brexit’i erteleme vaadi

İngiltere’nin muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, milletvekillerinden Boris Johnson’a güvensizlik oyu verilmesini desteklemelerini isteyerek, anlaşmasız bir Brexit’i önlemek için Jeremy Corbyn liderliğindeki geçici bir hükumetin arkasında birleşmeleri için kampanya başlattı.


Başbakan Boris Johnson İngiltere’yi anlaşmalı ya da anlaşmasız, 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarma sözü vermiş buna karşı çıkan bazı milletvekillerini ise Brexit’i engellemek için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğine gitmekle suçlamıştı. Bunun üzerine İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn muhalefet partilerine birer mektup göndererek en kısa zamanda Johnson hükümetini devirmek için parlamentoda güvensizlik oylaması isteyeceklerini söyleyerek destek istedi.


Corbyn mektupta, kuracağı geçici hükumetin Brexit’i erteleyeceğini ve seçime gideceğini, seçim kampanyasında Brexit için ikinci bir referandum isteyeceğini bunun da İngiltere’nin nihayetinde AB’de kalmasının gerekip gerekmediğini belirten bir seçenek olacağını bildirdi.


Corbyn, "Bu hükumetin anlaşmasız bir Brexit için herhangi bir yetkisi bulunmuyor ve 2016’dakiAB referandumu da anlaşmasız bir Brexit için yetki vermedi. Bu yüzden ilk fırsatta güven oylaması yapmak niyetindeyim" ifadelerini kullandı.


Çağrı karşısında Liberal Demokratlar, Corbyn’i bu iş için yanlış adam olarak nitelendirdi.


Johnson’un ofisinden yapılan açıklamada, Corbyn’in2016 referandumuna saygısızlık yaptığı belirtilerek, "Jeremy Corbyn, insanların hizmetçiler olduğuna ve politikacıların sevmedikleri oyları iptal edebileceğine inanıyor” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:16
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