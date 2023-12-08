İşçi bulamıyoruz! Doktordan fazla maaş alıyor!

Kahramanmaraş Merkezli ve birçok şehirde de hissedilen depremler sonrası, büyük yıkım yaşayan 12 ilin yeniden imarı için büyük bir çalışma sürdürülüyor. Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bölgedeki her ilde deprem konutları inşasını yaparken, binaların bir kısmı da kentsel dönüşüm ile yenileniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bölgede bir yıl içinde 319 bin, toplamda 680 bin konutu inşa edip depremzedelere teslim edeceklerini açıklamıştı.

Bu 12 ilde çok yoğun inşaat faaliyetleri devam ederken bölgeye yurdun dört bir yanından işçi istihdamı sağlandı. Ancak sektörün önde gelen isimleri, hem deprem bölgesinde hem de yurdun diğer yerlerinde inşaat faaliyetlerinin artmasına karşın yeterli kalifiye eleman bulamadıklarını söyledi. İşçi sıkıntısı yaşandığı için usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını geçmiş durumda.

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Engin Keçeli, Türkiye'de artan inşaat faaliyetleri nedeniyle yurdun dört bir yanında işçi sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Keçeli "Sadece deprem bölgesinde değil, İstanbul'da, Bodrum'da İzmir'de, kısaca her yerde aynı problemi yaşıyoruz" dedi. Yeterli sayıda beyaz yakalı çalışanın bulunduğunu söyleyen Keçeli, ara eleman ve mavi yakalı çalışan bulamadıklarını ifade etti.

SIVA USTASI 60 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR

Keçeli "İnşaat teknikeri, elektrik ve mekanik teknikeri ile sıvı ve seramik ustası bulmakta zorlanıyoruz" diye belirtti. Başkan Keçeli kalifiye eleman bulamadıkları için mecburen kalifiye olmayan işçiye yöneldiklerini söylerken bu durumun da inşaatlardaki kaliteyi düşürdüğünü söyledi. Eleman sıkıntısının maaşları da yükselttiğini belirten iş insanı "Bugün bir sıva ustası ortalama 60 bin lira kazanıyor. Mavi yakalı maaşı beyaz yakalıyı geçmiş durumda" dedi.

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Çözümün ise inşaat ile ilgili daha çok teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Keçeli "Artık alaylı usta da yetişmiyor. Bu yüzden bu okulların açılması şart. Otomotiv sektöründe olduğu gibi bu okullarda okuyan gençlere de burs sağlanmalı" diye konuştu.

SIKINTI UZUN SÜREDEN BERİ VAR

Teknik yapı Onursal Başkanı Nazmi Durbakayım da Türkiye genelinde aynı problemin yaşandığını dile getirdi. Durbakayım "Sektör Türkiye genelinde iş ve işçi bulmada zorlanıyor. Deprem bölgesindeki yapı faaliyetleri nedeniyle eleman sıkıntısı çekiyoruz. Özellikle vinç operatörü ya da kamyon şoförü bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Türkiye'de işçi sayısındaki sıkıntının uzun süreden beri var olduğunu dile getiren Durbakayım, "Ülkede zaten ciddi bir inşaat faaliyeti vardı. Yaşadığımız deprem felaketi de bunu katladı. Deprem bölgesindeki yapılan yeni konutlar nedeniyle daha fazla istihdam yaratıldı" diye ifade etti.

USTA MAAŞI MÜHENDİS MAAŞINI GEÇTİ

İşçi sıkıntısı nedeniyle maaşların da çok yükseldiğini belirten Durbakayım, "Rakamlar çok yükseldi. İşçi maaşları neredeyse mühendis maaşlarını geçti. Örneğin bir demirci ustası ortalama ayda 50 bin lira, vinç operatörü ise ayda 70 - 80 bin lira alıyor. Mühendisin aldığı rakam ile ustanın aldığı rakam arasında bir denge olması lazım" dedi. Sektör için acil bir tedbir alınması gerektiğini söyleyen Durbakayım "Ara eleman yetiştirilmesi bunun için kurslar açılması lazım. Biz STK'lara önerilerimizi dile getiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de Temmuz 2023 itibarıyla en düşük pratisyen hekim maaşı 30 bin TL'den, en düşük pilot maaşı ise 50 bin TL'den başlıyor. Memur olarak çalışan en düşük mühendis maaşı ise 33 bin TL.