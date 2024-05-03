İşbirlikçi Joe Biden üniversite öğrencilerini hedef aldı!
ABD Başkanı Joe Biden, ülke genelindeki İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklamada bulundu. Biden, Gazzeli mazlumların yanında saf tutan üniversite öğrencilerini hedef aldı.
Sözde "özgürlük" açıklaması yapan Biden, ülkesindeki üniversite öğrencilerinin Gazze eylemi için "sınırları aştığını" iddia etti.
"Hepimiz görüntüleri izledik. İnsanları susturduğumuz, muhalifleri ezdiğimiz otoriter bir ulus değiliz." diyen Biden, "Amerika'da barışçıl protestolar korunur, şiddet içeren protesto korunmaz" ifadeleriyle üniversite öğrencilerini suçladı.
Joe Biden ABD polisinin üniversite öğrencilere yönelik sert müdahalesini şöyle meşrulaştırmaya çalıştı:
Mülke zarar vermek barışçıl bir protesto değildir. Vandalizm, camların kırılması, kampüslerin kapatılması ve mezuniyette derslerin iptal edilmesine neden olunması bunların hiçbiri barışçıl bir protesto değildir
İnsanları tehdit etmek, insanları korkutmak, insanlara korku salmak barışçıl bir protesto değildir. Bu kanuna aykırıdır.
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Protesto hakkı vardır ama kaos yaratma hakkı yoktur.
Amerika'da hiçbir kampüste Yahudi karşıtlığına veya Yahudi öğrencilere yönelik şiddet tehditlerine yer olmamalıdır.