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Aktüel İşbir Yatak'ın yardım aracı İzmir'e hareket etti
Aktüel

İşbir Yatak'ın yardım aracı İzmir'e hareket etti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:35:23 -
İşbir Yatak'ın yardım aracı İzmir'e hareket etti

İSTANBUL (AA) - İşbir Yatak tarafından İzmir'deki depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan ve içerisinde yastık, yatak, yorgan, battaniye, maske ve dezenfektan ürünlerinin olduğu araç, bugün Ankara’dan yola çıktı.

İşbir Yatak açıklamasına göre, İzmir’de meydana gelen depremin ardından İşbir Yatak da deprem alanındaki acil ihtiyaçların karşılanması için Kızılay ve AFAD ile birlikte harekete geçti.

İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na gönderilecek olan yardım, Kızılay yetkilileri tarafından teslim alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşbir Holding Üst Yöneticisi (CEO) Metin Gültepe, deprem bölgesine her türlü yardıma hazır olduklarını belirterek, "Kızılay ve AFAD yetkilileri ile görüştük. Depremzedelerin bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğu malzemeler için kendilerinden gerekli bilgileri alarak harekete geçtik. Hazırlamış olduğumuz araç, depremzedelere en kısa sürede ulaştırılmak üzere yola çıktı. Her zaman ve her koşulda İzmir'imizin yanındayız, elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bu süreçte, el ele vermeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkece zor bir dönemden geçiyoruz, acımız çok büyük. Buradan, depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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