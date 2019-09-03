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İşareti Erdoğan vermişti! AK Parti tabanında restorasyon

Ekim ayında olağan kongre sürecini başlatacak AK Parti, mevcut üyeleri tek tek gözden geçirerek, aykırı bulunan isimlerin yönetim kademelerinde yer almalarının önüne geçecek.

03 Eylül 2019 Salı 08:27
İşareti Erdoğan vermişti! AK Parti tabanında restorasyon

Parti içinde revizyona gidecek olan AK Parti, bir yandan mevcut üyeleri gözden geçirirken bir yandan da toplumun önder isimlerini üye yaparak partinin güçlenmesini sağlayacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ekim ayında olağan kongre sürecini başlatacak AK Parti, yönetim kadrolarına kaynak oluşturan üye yapısına da odaklanacak. Son verilere göre 10 milyon 500 binin üzerinde kayıtlı üyesi bulunan AK Parti, kongre döneminde hem üyeliklerde eksilmenin nedenlerini araştıracak hem de yeni üye yazımına devam edecek.

Üyeler gözden geçirilecek

Yeni dönemde aktif üyeliğe ağırlık vermeyi planlayan AK Parti, bu çerçevede kağıt üzerinde üye gözüken ya da partinin politika ve söylemlerine karşı tavır geliştiren üyeleri de gözden geçirecek. Bu tür eylemlerden vazgeçmeyen üyelere istifa etmeleri önerilecek, istifa etmeyenler hakkında disiplin süreci başlatılacağı uyarısı yapılacak.

Önder isimler üye yapılacak

Bu tarama sırasında üyelerin parti çalışmalarında ne kadar aktif oldukları da belirlenmiş olacak. Partililerin, AK Parti’ye daha güçlü bir şekilde destek vermeleri istenecek. Türkiye’de atılan önemli adımların seçmene daha iyi anlatılması sağlanacak. Özellikle toplumun önder isimlerinin üye yapılması ile partinin güçlenmesi hedeflenecek.

Aykırı isimlerin önüne geçilecek

Kongre süreçlerinde parti yönetimlerine seçilecek isimlerle ilgili de bu değerlendirmeler dikkate alınacak. Parti politikalarına aykırı eylem ve söylemi olan isimlerin yönetim kademelerinde yer almalarının önüne geçilecek.

Erdoğan, işareti Konya'dan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu açılışlar için bulunduğu Konya’da teşkilatına yönelik şu mesajları vermişti:

Üyelerimizden eksilenler varsa sebebini araştırmalı, yeni üye kazanma çalışmalarını da kesintisiz sürdürmeliyiz. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimsenin değirmenine su taşımadan herkesi kucaklayacak ama aynı zamanda milletimizle olan muhabbet bağımızı kuvvetlendirecek bir süreci hep birlikte yönetmeliyiz.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 08:27
  1. Konya
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • NurullahNurullah25 dk önce
    Başlıkta "Akp tabanı değiştirecek" diye okuyunca dedim hala hatasız olduklarını düşünüp bu seferde seçmeni komple değiştirecekler heralde

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