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Gündem “İşaret parmağı” ve “Bozkurt”a hayır, eşcinsellik ile haç serbest!
Gündem

“İşaret parmağı” ve “Bozkurt”a hayır, eşcinsellik ile haç serbest!

Yeniakit Publisher
2024-07-04 10:08:00 -
"İşaret parmağı" ve "Bozkurt"a hayır, eşcinsellik ile haç serbest!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“İşaret parmağı” ve “Bozkurt”a hayır, eşcinsellik ile haç serbest!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hayatımda Bozkurt işareti yapmadım..

Ama, Türklerin tarihinde, destanlarında yer alan bir figür olarak, itikadi açıdan sakatlığa kaçmadan yapanlara da, itiraz etmedim..

Yapılması sevap değil. Yapılmaması günah değil..

Bu çerçevede..
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, bizim içimizdeki eziklerin bile, “Kesin yeniliriz. Türkiye kim, Avusturya kim” diye söze başlayıp.

“Avusturya, Gürcistan’a benzemez..” diye devam edip, maç öncesi kesin sonucu, Türkiye aleyhine ilan ettikleri bir aşamada..

Türkiye sahaya çıkmış, birilerinin göklere çıkardığı Avusturya’yı, alnının teri ile yenmiş ise..

Belki burası da önemli..

İki golü de, Merih isimli futbolcu kaydetmiş ise..

Merih’in galibiyet sevinci olarak Bozkurt işareti yapması üzerinden, içimizdeki yabancı âşıkları hop oturup hop kalkarlarsa..

Sormamız gerekir: “Sıkıntı nedir?”

Öyle ya..

Her türlü ahlaksızlıkları özgürlük olarak nitelendirenler..

“Sokaktan bahsetmiyoruz ki.. Milli takımların yaptığı maçtan bahsediyoruz. Burada özgürlük öyle geniş olamaz ki” diye sözümüzü ağzımızı tıkayacaklara söyleyelim..

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Yorumlar

Osman kekillioğlu

Allah razı olsun Melih kardeşim den dünya dinsizleri titredi. Atom bombasından fazla manevi tesir etti. Bizim içimizdeki vatan hainleri meydana çıktı.

Alışacaklar

İçimizdeki geldiği gibi gitmeyenlerin torunları ve onlara mama verenler şahadet parmağını ve Bozkurt işaretini alışacaklar. 100 senelik misafir ettiğimiz ve sessiz kaldığımız yeter.
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