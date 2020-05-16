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İşaret dili kursu ekibinden engelliler haftası klibi

Bahçelievler Belediyesi işaret dili kursu öğretmen ve öğrencileri, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir klip hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:11:34 -
İşaret dili kursu ekibinden engelliler haftası klibi

Bahçelievler Belediyesi işaret dili kursu öğretmen ve öğrencileri, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir klip hazırladı.


Öğrencilerin kendi evlerinde çektikleri videoda, korona virüs sürecinde evde kaldığımız bu süreçte hiçbir şeyin birbirimizi sevmemize, anlamamıza, konuşmamıza ve görmemize engel olamayacağı vurgulandı. Evde kal çağrısı da yapılan videonun sonunda “Evde kal, sağlıklı kal. Sen merak etme, bizim için engel yok” denildi.

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