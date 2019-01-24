İSADEM nedir? İSADEM hangi hizmetleri veriyor? Tüm etkinlik ve hizmetler ücretsiz mi? Eğitim ve etkinliklere başvuru nasıl yapılıyor?

İSADEM Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz olarak bireysel ve grup olarak eğitimler ve etkinlikler yapılmaktadır. İSADEM Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri, halk sağlığına destek olmayı, sağlık alanında bölge halkının temel beklenti ve ihtiyaçlarını değerlendirmeyi ve onlara yönelik hizmet vermeyi amaçlayan bir kurumdur. Peki İSADEM'deki etkinlikler ücretli mi?

İSADEM nedir?

İSADEM bulunduğu ilçe sınırlarında ikamet eden her yaş grubuna (çocuk, ergen, yetişkin) beden-sosyal-ruh ve çevre sağlığını geliştirecek konularda, bireysel veya grup olarak danışmanlık, eğitim ve etkinlik hizmeti vermektedir.

Ailelerin birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşamaları için; aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artırmalarına, sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına, sorunları önleme ve çözme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak, koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici programlar uygulanmaktadır.

İSADEM hizmetleri alanlarında uzmanlaşmış psikolog, beslenme uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, sağlık danışmanları ve diğer pek çok uzman tarafından yürütülmektedir.

Tespit Hizmeti Nedir?

• İletişim, hane ve temel sağlık bilgilerinizin görevli personellerimiz tarafından yerinde aldığı bir hizmettir.

• Tespit hizmeti için gelen personel hane içerisinde değil, kapıda bilgilerinizi almaktadır.

• Personelimiz kurum kimlik kartı taşımaktadır. Kendisine mutlaka kimliğini sorunuz.

• İletişim kurma amaçlı telefon numaralarınız, açık adresiniz, ihtiyaçlarınızı tespit etmek ve eğitim programı oluşturmak amacıyla eğitim, sağlık ve yaşamsal bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır.

• Personellerimiz ziyaretlerinde merkez ve hizmet tanıtımlarıyla beraber aylık eğitim programı ve sağlık tanıtım kiti vermektedir.

• Hizmetlerimiz kapsamında çevrenizle veya ailenizle ilgili ihtiyaç ve önerilerinizi tespit personelimize iletebilirsiniz.

• Halen tespit hizmetiniz gerçekleşmediyse talep ederek bu hizmeti alabilirsiniz.

• Ziyaret eden personelimizin kimlik bilgilerini veya hizmet hakkında bilgi almak isterseniz merkeze veya ALO 153’e ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Hizmeti Nedir?

Merkeze geldiğinizde sağlık eğitim programınızı oluşturmak için, ihtiyaç belirleme ve eğitim yaklaşımını tespit etme (bireysel, grup veya etkinlik) amacıyla yapılan ölçek uygulama hizmetidir.

Bu Hizmet Kimlere Verilmektedir?

Bu hizmet 0-6, 7-17, 18 yaş ve üstü yaş gruplarına dahil olan herkese uygulanmaktadır.

0-6 Yaş Gruplarına Hangi Değerlendirme Hizmetleri Uygulanmaktadır?

Denver II Gelişim Testi (0-6 yaş),

Ruhsal Uyum Ölçeği (3-6 yaş),

Çocuk Yetiştirme Anketi ( 0-6 yaş çocukların ebeveynlerine) uygulanmaktadır

Denver II Gelişim Testi Nedir?

Çocukların sosyal, ince motor, kaba motor ve dil becerilerinin ölçülmesini sağlayan bir testtir.

0-72 aylık arası çocuklara uygulanmaktadır.

Denver II Gelişim Testi Ne Sıklıkla Uygulanmaktadır?

Normal çocuğa yıllık olarak düzenli olarak uygulamaktayız.

Denver II Gelişim Testi Nasıl Uygulanmaktadır?

Yaklaşık yarım saat süren, Denver ölçek objelerinin kullanıldığı, çoğunlukla çocuk katılımlı bir testtir. Bazı sorularda anneden alınan cevaplar geçerli sayılmaktadır.

Denver II Gelişim Test Sonuçları Nasıl Yorumlanmaktadır?

Test sonucunda;

• Çocuğun yeterli başarı gösteremediği alanlar

• Gelişim gerektiren alanlarda ebeveyn ev uygulamaları

• Kişisel eğitim programının olduğu bir rapor verilmektedir.

Raporda şüpheli olan çocukların 3 ay, normal çıkanların 1 yıl sonra tekrar geleceği ve gerekli hallerde yapılan uzman yönlendirmesi de belirtilmektedir.

Ruhsal Uyum Ölçeği Nedir?

Çocuklardaki davranış sorunlarını değerlendirme amaçlı 3-6 yaş grubuna yıllık düzenli uygulanan bir ölçektir. Çocuğun kendisine uygulanmaktadır.

Çocuk Yetiştirme Anketi Nedir?

0-6 yaş çocukların gelişimini takip etmek için ebeveynlerine uygulanan bir ölçektir. Yıllık olarak uygulanmaktadır.

7-17 Yaş Grubuna Hangi Değerlendirme Hizmetleri Verilmektedir?

Bu yaş grubuna uzman personellerimiz ihtiyaç duyduğu takdirde gerekli testleri uygulamaktadır.

18 Yaş Üstüne Hangi Değerlendirme Hizmetleri Verilmektedir?

Bu yaş grubuna uzman personellerimiz ihtiyaç duyduğu takdirde gerekli testleri uygulamaktadır.

Değerlendirme Hizmeti Kim Tarafından Uygulanmaktadır?

Sertifikalı uzmanlarımız yetkili olduğu tüm ölçekleri uygulamaktadır.

Değerlendirme Hizmetinden Yararlanmak İçin Neler Gereklidir?

Uygun yaş grubunda olmanız, onam formunu doldurmanız ve TC kimlik bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir.

Eğitim Hizmetlerimiz

Grup Eğitimleri Nedir?

Gelişim düzeyleri birbirine yakın, ortak gereksinimleri olan ve aynı hedef doğrultusunda 5-20 kişilik gruplara yapılan bilgilendirme çalışmalarıdır.

Gruplar Nasıl Oluşturulmaktadır?

Gruplar danışanlara ait standart tespit bilgilerinin (yaş, eğitim vs. ) değerlendirilmesi, uygulanan kişisel ölçekler ve bireysel görüşmelerin değerlendirmeleri sonucu, ortak sorunu olan yakın yaş grubu kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

Kimler Tarafından Grup Eğitimleri Verilmektedir?

Beslenme uzmanı, sağlık danışmanı, psikolog ve çocuk gelişim uzmanı tarafından verilmektedir.

Grup Eğitimlerinde Hangi Konular Ele Alınmaktadır?

Kişilerin özel paylaşımını gerektirmeyen, toplum içerisinde rahat paylaşacağı ve bilgi alabileceği genel sağlığı ilgilendiren tüm konularda grup eğitimleri verilmektedir.

Grup Eğitimleri Nasıl Yapılmaktadır?

En az 1-2 saat sürmekte ve konuya göre birkaç seans devam etmektedir. Eğitim sonu ölçme-değerlendirme yapılmaktadır. Tüm seanslarına katılma zorunluluğu olan eğitimlerde katılımcılara sertifika verilmektedir. Grup eğitimlerine katılanlardan bireysel görüşme ya da uzman değerlendirilmesine ihtiyacı olanlar yönlendirilmektedir.

Evde Grup Eğitimleri Yapıyor musunuz?

Hayır, evde grup eğitimleri yapılmamaktadır. Ancak sizden talep gelmesi veya uzman personelin belli bir bölgede sorun tespit etmesi durumunda yapılmaktadır. Sizin talep ve onayınızla günlerinizde, kuran kurslarında, derneklerde ya da okullarda eğitim ve tanıtım amaçlı toplantılar yapılmaktadır.

Bireysel Görüşme Nedir?

Sizin ya da uzmanın talebi ile merkezde veya evde gerçekleşen, danışan ile uzmanın yüz yüze ve yalnız olduğu, sorunlarınızı paylaştığınız davranış değişikliği hedefli görüşmelerdir. Bireysel görüşme bir terapi hizmeti değil, danışmanlık hizmetidir.

Bireysel Görüşmeye Nasıl Başvurulur?

Bizzat kendiniz talep ederek veya uzmanınızın sizi arayarak davet etmesiyle başvurunuz oluşmaktadır.

Bireysel Görüşme Nasıl Yapılmaktadır?

Her iki tarafın mutabık kaldığı konuda ilk görüşme yapılır. İlk görüşme sonunda kaç seans görüşme yapılacağına her iki taraf ortak karar vermektedir. Son seansta, konulan hedefe ulaşıp ulaşılamadığı, davranış değişikliğinin oluşup oluşmadığı değerlendirilmektedir. Kişi istenilen başarıya ulaşamadıysa bir uzmana yönlendirilmektedir.

Bireysel Görüşme Ne Kadar Sürede Tamamlanmaktadır?

4 seans ile sınırlı olup en az 25 – 50 dakika sürmektedir.

Bireysel Görüşmeler Kimler Tarafından Yapılmaktadır?

Eğitimler uzman sağlık danışmanı, psikolog ve beslenme uzmanı tarafından yapılmaktadır.

Bireysel Görüşme Hangi Konuları Kapsamaktadır?

Kişinin ihtiyaçları doğrultusundaki tüm beden/ruh/sosyal sorunlarını kapsamaktadır.

Evde Bireysel Görüşme Yapılıyor mu?

Hayır, sizden gelen taleplerle evde bireysel görüşme yapılmamaktadır. Ancak danışan herhangi bir nedenle merkeze ulaşmakta zorluk yaşıyorsa, ulaşamama nedeni ve yaşanan sorun uzman personelimiz tarafından değerlendirilerek ev ziyareti yapılıp yapılamayacağına karar verilmektedir.

Çocuk Eğitimlerinden Nasıl Faydalanılmaktadır?

Çocuk eğitimleri bir grup eğitimidir. İstenen grup eğitiminden önce çocuğun Denver II Gelişim testi yaptırmasıdır. Bunun için çocuğun kimliği ile başvurmanız gerekmektedir. Denver gelişim testi yapıldıktan sonra çocuğun ihtiyacı olan eğitim programına ulaşmış olacaksınız. Var olan programda ya da size yapılan davetlerde eğitim programınızı almak için müracaat ederek eğitimlere katılabilirsiniz.

Halka Açık Genel Çocuk Eğitimlerinde;

• Çocuk eğitimleri 0-6 yaş grubuna uygulanmaktadır.

• 3 yaş altı çocuklara özbakım ağırlıklı modüller uygulanmaktadır.

• 3-4-5 yaş grubu çocuklara bilişsel, ince motor, kaba motor kaslarını destekleyici ve geliştirici eğitimler verilmektedir.

• 5-6 yaş grubu çocuklara sosyal/kişisel/bilişsel, ince motor, kalın motor gelişimini (dans etmek, tırmanmak vb.) ve iletişim becerilerini geliştirme yönünde eğitimler verilmektedir.

• 4-5-6 yaş grubu çocuklara okulu destekleyici eğitimler ve etkinlikler verilmektedir.

• Çocukların aldığı tüm eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı erken çocukluk programı içerisinde TC kimlik numarası ile dosyaya kayıt edilmektedir. Mutlaka çocuklarınızın TC kimlik bilgisini merkezimize kaydettirin.

Etkinlikler Nedir?

Yaş gruplarına uygun olarak düzenlenen, doğrudan bilgi aktarımı yerine bedensel katılım, kişilerin ilgisini çekecek ve sosyal ihtiyaçlarını giderecek etkinlikler yapılmaktadır. Örneğin; film gösterimi, geziler, müze ziyaretleri, dramalar, tiyatro gösterileri ve yarışmalar vb.

Etkinliklerden Nasıl Faydalanılmaktadır?

Aylık el broşürü ve program takviminde çocuğunuzun yaş grubuna uygun etkinliklere merkezi arayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Merkezlerin aylık program takvimi afiş olarak basılıp, halk tarafından görünebilen yerlere asılmaktadır.

Tespit ziyaretlerinde aylık eğitim ve etkinlik broşürü dağıtılmaktadır.

153'ü arayıp İSADEM'in aylık program takvim bilgisini isteyerek etkinlikleri takip edebilirsiniz.

Hizmetler ücretsiz!

Verilen hizmetlerin tümü ÜCRETSİZ'DİR.

Eğitimlere kayıt yaptırırken TC kimlik numaranızı vermeniz gerekmektedir.

Onam formunu doldurmanız gerekmektedir.

0-2 yaş için anne ile katılım zorunludur.

Kayıt yaptırmak için İSADEM'in bulunduğu ilçe sınırlarında ikamet etmek gerekmektedir.

İSADEM'in bulunmadığı ilçelerden gelen kişiler misafir olarak kayıt yaptırabilir.