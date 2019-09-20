0553 313 94 23

İsa Apaydın kimdir? TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın neden görevden alındı?

Son dakika atama ve görevden alma kararları. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı. İsa Apaydın’ın yerine TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun oldu.

20 Eylül 2019 Cuma 08:27
İsa Apaydın kimdir? TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın neden görevden alındı?

Son dakika atama ve görevden alma kararları. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı. İsa Apaydın’ın yerine TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun oldu.

TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın neden görevden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kamuran Yazıcı kimdir? Kamuran Yazıcı TCDD Genel Müdürü mü oldu?

İsa Apaydın kimdir? 

1965 yılında Ankara’da doğan İsa Apaydın, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden 1987’de mezun oldu. 1996’da Sakarya Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Mezun olduğu 1987 yılında mühendis olarak TCDD Genel Müdürlüğü’nde göreve başlayan Apaydın, sırasıyla Mühendis, Uzman Mühendis, Fabrika Müdürü, Şube Müdürü ve 2. Bölge Müdürlüğü görevleri ile 2005-2015 yılları arasında TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Apaydın, 14 Nisan 2016 tarihinde vekâleten, 13 Mayıs 2016 tarihinde de asaleten TCDD Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Milli Tren Proje Yürütme Grup Başkanlığı, Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi (ARUS) Başkan Yardımcılığı, Avrupa Demiryolu Araştırma Konseyi Genel Kurul Üyeliği, I ve II. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığı gibi ulusal ve uluslararası önemli görevler üstlenen Apaydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 08:27
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. İsa Apaydın kimdir?
  5. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın neden görevden alındı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCDD Genel Müdürlüğü'ne atama
    1. TCDD Genel Müdürlüğü'ne atama
    2. Yunus Emre Ayözen kimdir? Yunus Emre..
    3. TSK'daki FETÖ'cülere bir darbe daha!
    4. Kamuran Yazıcı kimdir? Kamuran Yazıcı..
    5. Fransız yazara Müslümanlara karşı..
    6. Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu..
    7. Ali İhsan Uygun kimdir? TCDD atamaları
    8. Amerika'dan Türkiye'ye tehdit:..
    9. İsa Apaydın kimdir? TCDD Genel Müdürü..
    10. İzmir ve Kayseri'de terör örgütü DEAŞ..
    11. ABD'li siyasetçilerden Trump'a 'savaş..
    12. İsrail, Filistinli TRT Arapça..
    13. Filistin'deki 8 gruptan birliği..
    14. Cem Aktay kimdir? Cem Aktay AK..
    15. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD,..
    16. Resmi Gazete'de yayımlanan kararname..
    17. Diyanet İşleri Başkanlığı: İslam’da..
    18. New York’ta Türk-Amerikan ilişkileri..
    19. Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman:..
    20. Pentagon Sözcüsü Hoffman: Aramco..
    21. Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin..
    22. Üniversite işçi alımları | İŞKUR şoför..
    23. Berbatov 20 yıllık futbol kariyerini..
    24. Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların..
    25. Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne kötü..
    26. Medipol Başakşehir yenildi Roma'yı..
    27. Uzmanlardan bugün için uyardı:..
    28. 49 ilin Emniyet Müdürü değişti! İşte o..
    29. 'Biz bir gün savaştık ama o her gün..
    30. 20.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    TBMM'de bir ilk! İki Milletvekili TSK'ya teslim oldu
    TBMM'de bir ilk! İki Milletvekili TSK'ya teslim oldu
    AK Parti'de Ahmet Davutoğlu istifası
    AK Parti'de Ahmet Davutoğlu istifası