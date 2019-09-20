İsa Apaydın kimdir? TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın neden görevden alındı?

Son dakika atama ve görevden alma kararları. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı. İsa Apaydın’ın yerine TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun oldu.

TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın neden görevden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kamuran Yazıcı kimdir? Kamuran Yazıcı TCDD Genel Müdürü mü oldu?

İsa Apaydın kimdir?

1965 yılında Ankara’da doğan İsa Apaydın, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden 1987’de mezun oldu. 1996’da Sakarya Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Mezun olduğu 1987 yılında mühendis olarak TCDD Genel Müdürlüğü’nde göreve başlayan Apaydın, sırasıyla Mühendis, Uzman Mühendis, Fabrika Müdürü, Şube Müdürü ve 2. Bölge Müdürlüğü görevleri ile 2005-2015 yılları arasında TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Apaydın, 14 Nisan 2016 tarihinde vekâleten, 13 Mayıs 2016 tarihinde de asaleten TCDD Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Milli Tren Proje Yürütme Grup Başkanlığı, Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi (ARUS) Başkan Yardımcılığı, Avrupa Demiryolu Araştırma Konseyi Genel Kurul Üyeliği, I ve II. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığı gibi ulusal ve uluslararası önemli görevler üstlenen Apaydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.