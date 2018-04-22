İş yok diyenlere ders! Cirosu yüzde 36,5 arttı

İlk çeyrekte adetsel bazda yüzde 20, cirosal bazda yüzde 36,5 büyüdüklerine dikkat çeken Nef Yönetim kurulu Başkanı Timur">Erden Timur, “Böyle giderse 2018’i 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatacağız. Sektör liderliğimizi 2018’de de sürdüreceğiz” dedi.

DEVAM EDENLERLE KAZANDI

Açıkladıkları rakamların sadece konut satışını kapsadığına dikkat çeken Timur, “İnşaat ciromuzu buna katmıyoruz. O tarafta da 700-800 milyonluk bir ciromuz oluşuyor” dedi. Geçen sene bir lansman ile cirolarını 1,6 milyar TL’ye ulaştırdıklarını hatırlatan Timur, “Cironun 350 milyon TL’sini yeni lanse edilen projeden sağlamıştık. Asıl ciromuz satışı devam eden projelerimizden gelmişti ki aslında önemli olan da bu” diye konuştu.

3 YENİ PROJE DAHA

Timur, 2018 içinde Nef Kandilli, Nef Koruköy ve Nef Gölköy olmak üzere üç proje lansmanı planladıklarını belirterek, “Nef Kandilli ‘Luxury Living’ segmentinde özel bir proje olacak. Burada lüksü gerçekten ulaşılabilir kıldığımızı göreceksiniz. Nef Koruköy herkesin merakla beklediği projemiz. Nef Gölköy ise Bodrum’da ikinci ‘Luxury Living’ projemiz olacak. Nef Gölköy, masterpeace’imiz olacak. Ruhsatı 1 yıl önce haziran ayında aldık, inşaatına şimdi başlayabildik. Çünkü çamların etrafını köstebek gibi oyarak mimari açıdan oldukça hassas ilerliyoruz. Ağaçlarla iç içe özel bir proje hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

BODRUM’a FOKUSLANDI

Geçtiğimiz sene Bodrum’da Nef Yalıkavak ile İstanbul dışında ilk proje lansmanına imza atan Nef, bu sene Bodrum’daki ikinci projesi Nef Gölköy’ün inşaatına başladı. Yazın Nef Gölköy için lansman planladıkları bilgisini veren Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur, “Geçtiğimiz yazdan bu yana arsa yatırımları da yapıyoruz. Sadece Bodrum bölgesinde Gündoğan’da 2, Gümüşlük’te 1, Turgutreis’te 1 olmak üzere 4 arsa yatırımı daha yaptık” şeklinde konuştu.

ÇEKMEKÖY’DE REKOR KIRACAK

Timur">Erden Timur, Nef Çekmeköy’de planladıkları Nef Çamlıtepe, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy için 7 yıllık bir projeksiyon çizdiklerini hatırlatarak, “Nef Çamlıtepe ve Nef Ormantepe’de yakaladığımız hızlı satış grafiği sayesinde planlanandan 4 yıl önde gidiyoruz. Hatırlayın Ekim 2017’de Nef Çamlıtepe’deki 497 konutu iki günde satmıştık. Bu nedenle 409 konuttan oluşan ikinci projemiz Nef Ormantepe’nin satışlarını 1 sene öne çektik. Nef Çamlıtepe’nin tamamını ve Nef Ormantepe’nin yarısını, daha satış ofisini kurmadan sattık” dedi.

METREKAREDE 2 BİN LİRA KAZANÇ

Nef Koruköy’ü de bu yıl içerisinde satışa çıkaracaklarını kaydeden Timur şöyle devam etti: “Çok hızlı gelişen ve dikkat çeken bir bölgedeyiz. REIDIN datasına göre 2 yılda m2 fiyatları 3300’den 5500 TL’ye artan ve gelecekte prim yapma potansiyeline sahip en yüksek bölgeden bahsediyoruz. Bildiğiniz üzere Nef Çamlıtepe’nin satışları tamamlandı. Nef Ormantepe’de çok az bir stok var. Üçüncü projemiz Nef Koruköy için de yıl bitmeden lansman planlıyoruz.”

ÖĞRENCİ YURTLARI DA VAR

Timur, iki sene önce devreye aldıkları Novu Merter’in yüzde 98 doluluk ile hizmet verdiğine dikkat çekerek, “Şimdi Sütlüce’de ikinci Novu’nun inşaatına başladık. Anadolu’da özellikle öğrenci yurtları ve Novu ile büyümeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.

ÇEKMEKÖY ÖĞRENCİ VADİSİ

Nef Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik de yaptığı değerlendirmede Nef’in Çekmeköy projelerinin üç ana aksın kesiştiği, şehrin en hızlı gelişen bölgesinde, Şile Otobanı, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları ve 3. Köprü bağlantı yollarının hemen yanında yer aldığına dikkat çekti. “Bölgede 9500’den fazla öğrenci eğitim görüyor’’ diyen Çelik, “Burası 167 okulla Türkiye’nin en büyük eğitim vadisi’’ tespitinde bulundu.