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Aktüel

İş yerinin önünde kafatası bulundu

Muğla-Bodrum'da bir tersanenin önünde bulunan kafatası üzerine kadavra köpeği ile arama çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 19:07:00 -
İş yerinin önünde kafatası bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin önünde bulunan kafatası üzerine kadavra köpeği ile arama çalışması başlatıldı.

İçmeler mevkisinde bulunan bir tersanede çalışanlar, iş yerinin ön tarafında kafatası görünce polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından insana ait olabileceği değerlendirilen kafatasını DNA testi için götürdü.

İş yeri sahibi Ali Efe, gazetecilere, kafatasını gece yarısından sonra köpeklerin getirdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Efe, çalışanlarının fark etmesi üzerine polise haber verdiklerini anlattı.

Bölgeye gelen Muğla Jandarma Komutanlığına bağlı bir ekip, "Sima" isimli kadavra köpeğiyle alanda arama çalışması başlattı.

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekibinin de destek verdiği aramada, bölge drone ile de kontrol ediliyor.

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