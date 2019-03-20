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İş yerine tüfekli saldırısı şüphelisi, havaya ateş açılarak yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı Ramazan Delen’in kuaförlük yaptığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekli saldırgan, polisin havaya ateş açması sonucu yakalandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:21
İş yerine tüfekli saldırısı şüphelisi, havaya ateş açılarak yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Ahmet Bingöl (25) tartıştığı arkadaşı Ramazan Delen’in kuaförlük yaptığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. İş yerinin zarar gördüğü ve iki arkadaş arasında çıkan kavga, olay yerine gelen polisin havaya ateş açmasıyla sonlandırıldı, Bingöl gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Hocaşerif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bingöl, arkadaşı olan ve bir süredir husumet yaşadığı Ramazan Delen’in iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmada Bingöl, yanındaki tüfekle iş yerine ateş açtı. Mahallede korkuya yol açan olayın ihbar edilmesiyle bölgeye giden polisler, havaya uyarı ateşi açarak Bingöl'ü tüfeğiyle gözaltına aldı. Yaralananın olmadığı ve iş yerinin hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:21
  1. Bingöl
  2. Şanlıurfa
  3. Birecik ilçesi
  4. silahlı saldırı

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