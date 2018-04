İş yerinde verimliliği arttırmanın yolu

Çalışırken belli aralıklarla mola vermek zihninizi daha üretken ve taze tutuyor. Columbia Üniversitesi^nin yaptığı araştırmada, mola veren kişilerin daha üretken olduğunu söylüyor. Columbia Üniversitesi, çalışmasında planlanmış ve açık havada verilen molaların verimliliğin anahtarı olduğunu açıkladı.

BAŞARILI OLMAK İÇİN 5 DAKİKA PAYDOS

Bu molaların süresi ise önemli değil. İster 5 dakika veya ister daha fazla olsun, iş ortamından bir an uzaklaşmak bile beyin fonksiyonlarının daha iyi olmasını sağlıyor. Uzun süre ara vermeden yapılan çalışmalarda, yeni fikirler üretme konusunda başarısız olduğu öne sürülüyor.Araştırmacılar, yaptıkları bir deneyle de bunu ıspatladılar. Bir grup katılımcı toplandı ve her birine problem çözme ve fikir üretme görevleri verildi. Grubun bir kısmı mola vermeden görevlerini yerine getirdi. Grup, bir çalışma takvimi izledi.

MOLA VERİN

İşinizde, daha başarılı ve verimli olmak için günlük olarak bir zaman takvimi yapın ve bu takvimin içerisinde molalar verin. Molalar esnasında işle ilgilenmeyin ve zamanınız dolduğunda işinize daha temiz bir kafayla geri dönün. Mola vermeniz, işlerinizi ve o harika fikirlerinizi kaybetmenizi değil, yenilemenizi sağlıyor.