Galatasaray'ın orta sahasında fırtına kopacak!

Şampiyonluk yarışında zirveyi kaptırmak istemeyen Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Listesindeki isimler için harekete geçen sarı-kırmızılılar, kesenin ağzını açtı.

Ara transfer dönemine sessiz başlayan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 yenilmesinin ardından transfer çalışmalarında gaza bastı.

Özellikle rotasyonda sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, transfer için bu sezon da kesenin ağzını açtı.

Sabah'ta yer alana habere göre, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmaları için İtalya’ya gitti.

Kavukcu, menajer George Gardi ile buluştu ve listedeki isimler için tek tek fiyat almaya başladı.

6 numara için 30 milyon euro bonservisi gözden çıkaran Galatasaray, orta saha transferine 5 milyon euro yıllık ücretten 4 sezonluk sözleşme vermeye hazır.

FOFANA İÇİN İNDİRİM BEKLİYOR

Transfer için 50 milyon ayıran Cimbom'un listesindeki ilk isim Fofana. Ancak Süper Lig devi, Fofana için indirim istedi.

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için 40 milyon euro talep eden Milan'ı indirime zorluyor.

Milan’ın 26 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Fransız futbolcu bu sezon Milan'da 20 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.

LİSTEDEKİ BİR DİĞER İSİM GUEYE

Pape Gueye için 35 milyon euro isteyen Villarreal'den de rakamı 30'a çekmesi bekleniyor.

La Liga ekibi Villarreal'de 21 maça çıkan Gueye, 2 gol-1 asist yaptı.