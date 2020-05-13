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Aktüel

İş yerinde uyuşturucu hap satma iddiasına gözaltı

Samsun’da bir kişi, iş yerinde uyuşturucu hap sattığı gerekçisiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:55:49 -
İş yerinde uyuşturucu hap satma iddiasına gözaltı

Samsun’da bir kişi, iş yerinde uyuşturucu hap sattığı gerekçisiyle polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu dükkanı işleten M.Y.’nin iş yerinden uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap sattığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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