İş yerinde şeker tüketimini abartmayın

İş yerinde açlığı yatıştırmak için sürekli şekerli besinler tüketilir. Fakat dengesizce tüketilen bu besinler aşırı kilo alımından kalp hastalığına kadar sağlığı ciddi bir biçimde tehdit eder.

Eğer bu besinleri tüketmek istiyorsanız şeker miktarlarını hesaplamalı ve porsiyonlarınızı küçültmelisiniz. Ayrıca şekerli bisküvi ve pastalar yerine yanınızda götüreceğiniz meyveler açlığınızı sağlıklı bir şekilde bastırabilir.