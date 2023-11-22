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Yerel İş yerinde çıkan yangında tüpler patladı
Yerel

İş yerinde çıkan yangında tüpler patladı

Yeniakit Publisher
2023-11-22 11:03:00 -

İzmir’in Torbalı ilçesinde içerisindeki tüplerinde patladığı yangında kokoreç dükkanı alev topuna döndü. Ağaçlık alana da sıçrayan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında İzmir-Torbalı kara yolu Ayrancılar Mahallesi Yeşilköy mevkiindeki bir kokoreç dükkanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, mutfakta bulunan bazı tüpler patladı. Alevler kısa sürede büyürken, iş yeri adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı çevredeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Yangın nedeniyle İzmir-Torbalı kara yolunda da bir süre ulaşım sağlanamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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