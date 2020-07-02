İş yeri kiralarında yeni düzenleme

İş yeri kiracılarına yönelik hazırlanan sözleşmelerde, “Kiracı, bir kira bedelini zamanında ödemezse kalan ayların tamamının kirasını peşin olarak ödemek zorundadır” şeklideki madde artık geçersiz sayılacak. Aynı şekilde “Kiracı kira bedelini zamanında ödemezse şu kadar cezai şart öder” anlamına gelen yaptırım da hükmünü yitirmiş olacak.

Yeni düzenleme ile kira sözleşmelerindeki aykırı maddeler geçersiz sayılacak.

Devir engeli için gerekçe sunulacak

Uygulamada olan sözleşmelerde kiracının iş yerini başkasına devretmek istemesi durumunda iş yeri sahibinin bunu kabul etmek zorunda olacağı yeni düzenlemede, temmuz ayından itibaren haklı bir gerekçe ortaya koyulmaması durumunda kiracının iş yerini başkasına devretmesine de engel olunmayacak.

Aynı şartlarda yerine kiracı bulan, tazminat ödemeden iş yerini tahliye edebilecek.

Kiralamalarda mülk sahiplerine ödenen depozitolara yönelik de düzenleme dün itibariyle uygulanmaya başlayacak.

KDV ve stopaj durumlarına dikkat edilmeli

Kira kontratları yazılırken kira bedelinin net mi brüt mü olduğunun açıkça yazılması gerektiğini belirten uzmanlar, “Yazılmaması durumunda bu kira bedeli brüt kira olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında örneğin katma değer vergisi ile kira ödeyen bir kiracı, iş yerinin gerçek bir kişiye satılması durumunda, kira bedelinde ayrıca stopaj farkını da ödemek zorunda kalacaktır. Depozito bedelleri de 3 aylık kira bedelini aşamıyor ve bankaya yatırılması zorunlu” dedi. Uzmanlar, kiracının, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemeyeceğine dikkat çekerek, “Kiraya veren, iş yeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. İş yeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur” uyarısında bulunuyor.