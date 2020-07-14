İş vaadiyle Libya'ya paralı asker olarak götürülen Sudanlı gençler BAE'den özür bekliyor

HARTUM (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirketin güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, Libya'da iç savaşta çatıştırmak üzere askeri kamplara götürdüğü ve baskılar üzerine ülkelerine dönen Sudanlı gençler, Abu Dabi yönetiminden özür ve haklarının verilmesini bekliyor.

Başkent Hartum'daki Abu Dabi Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce genç, "Sudan aşağılanamaz, parayla satılamaz. Sudanlı gençleri uluslararası çatışmalara itmeye hayır." yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, Sudanlı gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, askeri kamplara götüren BAE’li Black Shield şirketini protesto etti ve haklarının tazmin edilmesini istedi.



Protestoculardan Ebul Meali Hamza Taha, "Sudanlılar paralı asker değildir. BAE'den özür dilemesini bekliyoruz. Güvenlik görevlisi olarak sözleşme imzaladık ancak BAE'li şirket bu anlaşmayı ihlal etti. Haklarımızın tam olarak verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

- "Konuyu BM'ye taşıyacağız"

Ahmed Babekr adlı gösterici de BAE'li yetkililerin taleplerine cevap vermemesi durumunda sorunu Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına taşıyacaklarını söyledi.

BAE'de askeri eğitim için bulundukları sürede herhangi bir para almadıklarını belirten Necmeddin Adem ise "Sadece eğitim kamplarında yemek veriliyordu."ifadelerini kullandı.

Abdulilah Muhammed Osman da haklarını ararken destek olmadığı gerekçesiyle Sudan hükümetini eleştirdi.

Osman, "Sudan hükümetine 26 Şubat 2020'de konuyla ilgili taleplerimizi, yasal konularda destek beklediğimizi ilettik ancak şu ana kadar bir yanıt alamadık." diye konuştu.

- İş vaadiyle kandırılıp askeri kamplara götürülmüşlerdi

Hartum yönetimi, sosyal medyadaki yoğun tepkiler ve kurbanların ailelerinin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve BAE Elçiliği önünde ısrarlı oturma eylemleri sonrası ocak ayında olayı gündemine almış, kandırılarak, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaştırılmak üzere götürülen 300'e yakın Sudanlı genç ülkelerine dönmüştü.

Sudan güvenlik güçleri, 26 Haziran'da, Hafter için paralı asker olarak savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan 8'i çocuk 122 kişiyi yakaladığını duyurmuştu.



Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençlerin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı güvenlik şirketleri tarafından, güvenlik görevlisi olarak işe alınacakları vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Hafter saflarında savaştırıldığı ortaya çıkmıştı.



