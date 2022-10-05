İş teklifinin içinden veri hırsızlığı çıktı

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ESET Research, Lazarus’un hedefli saldırılarının uygulanmasındaki çeşitlilik, sayı ve kendine özgü farklılıkların bu grubun başlıca nitelikleri olduğunun altını çizerek siber suç etkinliklerinin üç temel özelliğine de sahip olduğunu belirtiyor: Siber casusluk, siber sabotaj ve finansal kazanç elde etme arzusu.

Bir havacılık şirketi çalışanı ve bir gazeteci hedef alındı

Kötü amaçlı Amazon temalı belgeler içeren hedefe yönelik kimlik avı e-postalarıyla başlayan saldırılar, Hollanda'da bir havacılık şirketi çalışanını ve Belçika'da bir siyasi gazeteciyi hedef aldı. Saldırganların temel amacı veri hırsızlığıydı. Her iki kurbana da iş teklifleri sunuldu. Hollanda'daki çalışana LinkedIn Mesajlaşma yoluyla bir ek gönderildi, Belçika'daki gazeteci de e-posta yoluyla bir belge aldı. Saldırılar bu belgelerin açılmasının ardından başladı. Saldırganlar sisteme dropperlar, yükleyiciler, tam özellikli HTTP(S) arka kapıları dahil olmak üzere çeşitli kötü amaçlı araçlar ve HTTP(S) yükleyicileri yerleştirdi.

Saldırının arkasındaki ekip oldukça büyük, sistematik ve mükemmel bir şekilde hazırlanmış

Saldırganların yerleştirdiği en önemli araç, yasal bir Dell sürücüsündeki CVE-2021-21551 güvenlik açığı nedeniyle çekirdek belleği okuma ve yazma özelliği kazanan kullanıcı modu modülüydü. Bu güvenlik açığı Dell DBUtil sürücülerini etkilediği için Dell, Mayıs 2021'de bir güvenlik güncellemesi çıkardı. Düzenlenen saldırıları keşfeden ESET araştırmacısı Peter Kálnai yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Saldırganlar Windows işletim sisteminin kayıt defteri, dosya sistemi, süreç oluşturma, olay izleme vb. eylemlerini izlemek için sunduğu yedi mekanizmayı devre dışı bırakmak için çekirdek bellek yazma erişimini kullandı. Güvenlik çözümlerini oldukça kapsamlı ve sağlam bir şekilde devre dışı bıraktı. Bütün bunlar, çekirdek alanının yanı sıra bir dizi küçük veya belgelenmemiş Windows dahili öğesi kullanılarak etkili bir şekilde yapıldı. Bu saldırıda ve Lazarus'a atfedilen diğer birçok saldırıda, bir ilgi ağındaki tek bir hedef nokta üzerinde bile birçok aracın dağıtıldığını gördük. Şüphesiz, saldırının arkasındaki ekip oldukça büyük, sistematik olarak organize ve mükemmel bir şekilde hazırlanmış.”

Hollanda'daki saldırı, şirket ağına bağlı bir Windows 10 bilgisayarını etkiledi. Bir çalışanla LinkedIn Mesajlaşma aracılığıyla potansiyel yeni bir iş ile ilgili iletişime geçildi ve bunun sonucunda belge eki içeren bir e-posta gönderildi. Kurbana gönderilen Amzon_Netherlands.docx Word dosyası, yalnızca Amazon logolu bir taslak belge. ESET araştırmacıları bu belgenin Amazon uzay programı Project Kuiper için bir iş teklifi içerebileceğini varsayıyor.