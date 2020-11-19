  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İş Sanat'tan Coşkun Karademir ve Buray ile Anadolu ezgilerine yolculuk
Aktüel

İş Sanat'tan Coşkun Karademir ve Buray ile Anadolu ezgilerine yolculuk

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:49:51 -
İş Sanat'tan Coşkun Karademir ve Buray ile Anadolu ezgilerine yolculuk

İSTANBUL (AA) - Türk Halk Müziği’nin başarılı ismi Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray, İş Sanat’a özel oluşturdukları bir program ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Halk Müziği’nin başarılı ismi Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray, İş Sanat’a özel oluşturdukları bir program ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kovid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konserin repertuvarında Türk Halk Müziği’nin “Allı Turnam”, “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın”, “Emir Dağı” gibi sevilen türküleri yer alıyor.

Çelloda Ayhan Beyazdağlı ve Cengiz Yılmaz, gitarda Şeyhmus Fidan, perküsyonda Ömer Arslan ve Ömür Arslan ile basta Hakan Gürbüz’ün ikiliye eşlik ettiği konser yarın saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri zengin bir seçkiyle dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Hansel ve Gretel” 22 Kasım’da, “Alaaddin” 29 Kasım’da, W. Shakespeare’in “12. Gece” eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak.

Tüm konser ve dinletiler saat 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’te yayında olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı
Ekonomi

Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, yatırım yapacaklara çok kritik uyarılarda bulundu. Sarıaydın, dolar yerine altına yatırım yapmanın d..
Türkiye’ye karşı intikam yemini etmişti… PKK’dan destek geldi! “İstedikleri zaman…”
Gündem

Türkiye’ye karşı intikam yemini etmişti… PKK’dan destek geldi! “İstedikleri zaman…”

Terör örgütü PKK, sivil katili Ermenistan’a destek verdi. PKK’nın sözde üst düzey isimlerinden Layika Gültekin, “Ermeni halkı ne zaman ister..
Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı
Teknoloji

Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı

Whatsapp uygulamasının güncellenen Android beta sürümünde, kullanıcılara sohbet veya duruma gönderecekleri videoların sesini kapatma imkanı ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay