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Aktüel İş Sanat'ın online etkinlikleri sürüyor
Aktüel

İş Sanat'ın online etkinlikleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:50:30 -
İş Sanat'ın online etkinlikleri sürüyor

İSTANBUL (QQ) - Piyanist/klavsenci İklim Tamkan ile mezzosoprano Senem Demircioğlu, Jacques Duphly, Johann Mattheson, Jules Massenet ve Gabriel Faure ve Georges Bizet’nin eserlerinin yer aldığı, baroktan romantik dönem eserlerine uzanan bir programla İş Sanat'a konuk olacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seyircisiz olarak kaydedilen konser, 4 Aralık Cuma akşamı 20.30'dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayımlanacak.

İş Sanat'ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda bazı bölümlerin seslendirileceği "Othello", "Ayı", "Kuru Gürültü" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" 2, 9, 23 ve 30 Aralık’ta; İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği "Alaaddin", "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", "Çizmeli Kedi" ve "Mutlu Prens" 6, 13, 20 ve 27 Aralık'ta; "Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan" başlıklı Nazım Hikmet şiir dinletisi 14 Aralık'ta, Yazarının Sesinden serisinde Ebru Cündübeyoğlu "Ferda", Yavuz Ekinci "Bana İsmail Deyin" ve Sinan Tuzcu "Böcek" kitabıyla 7, 21 ve 28 Aralık'ta; Melihat Gülses 12 Aralık'ta, Semplice Quartet: "İyi ki Doğdun Beethoven" 17 Aralık'ta, Iraz Yıldız 22 Aralık'ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30'da, çocuk etkinlikleri ise 15.00'te yayında olacak.

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