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Aktüel İş Sanat caz sahnesi Genedos ile açılıyor
Aktüel

İş Sanat caz sahnesi Genedos ile açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:10:48 -
İş Sanat caz sahnesi Genedos ile açılıyor

İSTANBUL (AA) - İş Sanat caz sahnesi, Genedos ile 24 Kasım Salı günü saat 20.30’da açılıyor.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Ozan Musluoğlu’nun da içinde bulunduğu “Genedos”, sezonun ilk caz konseri olarak programda yer alıyor.

Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı “Genedos” caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuvarla cazseverlerin karşısında olacak.

Konserde Beatles’tan Joe Henderson’a, John Lennon’dan Charlie Parker’a uzanan bir seçki yer alıyor. 24 Kasım Salı günü saat 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek konser sezon sonuna kadar erişime açık olacak.

İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Hansel ve Gretel” ile “Alaaddin” 22 ve 29 Kasım’da, W. Shakespeare’in “12. Gece” eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım’da sanat severlerle buluşacak.

Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.

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