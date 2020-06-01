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Aktüel

İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:54:14 -
İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Tepeköy Köyü’ne yol çalışmasına giden Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ait K.B. yönetimindeki iş makinesi ilçenin Balcana Yenidoğan mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen Aydın Dadın’in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iş makinesinin altına giren otomobilde araç sürücüsü Aydın Dadın hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri giderek otomobil içinde vefat eden kişiyi araç içinden çıkardı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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