İş insanları Burgaz’da bir araya geldi

Bulgaristan'ın doğusunda Karadeniz sahilinde bulunan Burgaz şehrinde, Bulgar ve Türk iş insanları 3'üncü kez bir araya geldi.

Burgaz'ın Uluslararası Kongre Merkezi'nde, "Bulgaristan-Türkiye İş Forumu ve Kişisel İş Temasları" konulu etkinlikte ikili iş ilişkileri ele alındı.

Bulgaristan Kobi Ajansı ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (BULTİŞAD) organizasyonunda düzenlenen etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın girişimcilerin çalışmalarına öncelik verildi.

BULTİŞAD Onursal Başkanı Fikret İnce, AA'ya yaptığı açıklamada, bugün üçüncüsünü düzenledikleri bu toplantının öneminin büyük olduğunu belirterek "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların girişimciliğini vurguladık. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliğini de vurguladık." dedi.

Burgaz'ın karşılıklı işbirliği ve yatırım açısından çük önemli bir konumda olduğuna işaret eden İnce, şunları kaydetti:

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"Katılımları için Bulgar iş adamlarına ve Bulgar resmi makamlarına çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den büyük destek görüyoruz. Bu toplantıların bundan sonra artarak devam edeceklerini umuyorum. İki ülke insanları, iki ülkenin iş dünyası, kadınları ve erkekleri hak ettikleri yerlere gelsinler."

İkili ticaret hacmi 7 milyar avroyu aştı

Forumun açılışına katılan Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Bulgaristan'ın Türkiye'nin öncelikli iş ortakları arasında yer aldığını belirterek Türkiye'nin Bulgaristan'daki yatırımlarının toplam tutarının 2,5 milyar avro civarında, ikili ticaret hacminin de 7 milyar avronun üzerinde olduğunu kaydetti.

"Avrupa Birliği ülkeleri dışında Bulgaristan'ın en büyük partneri Türkiye. Bundan gurur duyuyoruz." diyen Orkun, "Yılda karşılıklı olarak yaklaşık 1,5 milyon tır Bulgaristan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Bulgaristan'a geçiyor." ifadelerini kullandı.

Orkun, Bulgaristan'daki Türk yatırımların artmasını ve ülkedeki istihdama katkıda bulunmasını dilediklerini söyledi.

Balkanlar'da en kalabalık soydaş kitlesinin Bulgaristan'da yaşadığını belirten Orkun, yüksek düzeyde olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin altını çizdi.

Burgaz'ın yatırım cazibesi

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, araştırmaların, Burgaz'ın Bulgaristan'da yaşanacak en iyi şehir olduğunu ortaya koyduğunu aktararak, buradaki Türk yatırımların gittikçe arttığını söyledi.

Lojistik ve sanayi merkezi olarak Burgaz'ın yatırımcıların dikkatini çektiğine işaret eden Nikolov, "Biz Türk halkının çalışkanlığını, çalışma azmini ve özverisini çok iyi biliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu devasa ekonomik güç, Bulgar-Türk iş ortaklıkları üzerinden Bulgaristan'da da kendini gösteriyor." dedi.

Kadın girişimciliği

Etkinlik kapsamındaki "Kadın Girişimciliği" konulu panele Türkiye'yi temsilen katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu, kadınların iş gücüyle ilgili değerlendirmelerinde bulunarak şunları ifade etti:

"Bulgaristan'daki ve Türkiye'deki çalışan kadınlara baktığımızda, Bulgaristan oranları çok daha yüksek. Buna şaşırmıştım ama bir anlamda da mutlu etti. Çünkü Türkiye ile beraber entegre çalışırsak, Türkiye'deki kadınların çalışma oranları bir nevi yükselecek. Bu gibi forumlara da baktığımızda, bugünkü forumumuz hem çok canlı, çok enerjik, çok güzel. Bunlar bize, her iki ülkeye de katma değer sağlıyor. Onun dışında sadece Bulgaristan ve Türkiye'yi düşünmemek gerekiyor. Bütün dünyadaki kadınların çalışma oranları önemli bizim için. Burada da bizlerin rol model oluşturup, onlara liderlik etmemiz."

Foruma katılan 300'ü aşkın Bulgar ve Türk iş insanı, daha sonra birebir görüşmelerin yapıldığı etkinliğin ikinci bölümüne geçti.