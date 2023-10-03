İş hayatında Z kuşağı teknik anlamda yetersiz

Araştırmalar, işverenlerin Z kuşağının kabiliyetleri ve eksik yönleri noktasında yanıldığını ortaya koyuyor.

İş hayatında konfor ve esneklik Z kuşağıyla birlikte literatüre giren kavramlar arasında yer alıyor. Ancak işverenlerin de Z kuşağından talepleri bulunuyor ve bu taleplerin karşılığını alabildikleri ise şüpheli gözüküyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, işverenler Z kuşağının beceri eksikliğini tamamen yanlış anlıyor. Buna göre, Z kuşağı, öğrenmeleri gereken becerilerin yumuşak yani sosyal değil, zor yani teknik olduğunu söylüyor.

Eğitim eksikliği

Fortune’dan Chloe Berger’in haberine göre, birçok kişi bir iş bulmak için mülakatlarda Excel veya Powerpoint'te uzman oldukları konusunda bir veya iki kez yalan söylemiştir. Ancak daha sonra bu beceriler, birkaç beyaz saç pahasına da olsa zamanla öğrenilir. Ancak Z kuşağı, işverenlerin istediği beceriler konusunda daha iyi eğitilmiş olsalardı durumun böyle olmasına gerek kalmayacağını düşünüyor.

Pandeminin ardından Z kuşağının sosyal becerilerini keskinleştirmesi gerektiği konusunda çok fazla kuru gürültü yapılmış olsa da, onlara sorarsanız sorunun asıl kaynağı bu değil. Z kuşağı, giderek önem kazanan teknik yetenekleri yakalamaya daha çok odaklanıyor.

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Adobe'nin 1.000'den fazla Z kuşağı üyesiyle ilgili yeni yayınlanan anketine göre, Z kuşağının yüzde 48’le neredeyse yarısı iş yerinde daha fazla teknik beceri eğitimi istediğini söylerken daha fazla sosyal beceri eğitimi istediğini söyleyen yüzde 33'lük kesim ise azınlıkta kalıyor.

Uyum sorunu ve dijital becerilerde zayıflık

Pandemi herkesin sosyal becerilerini engelledi ancak nasıl ve nerede çalışacağımızı yeniden müzakere ederken bu durum özellikle ofiste daha açık şekilde görülüyor. Yöneticiler özellikle iş hayatına yeni atılanlar konusunda endişeli. Yöneticiler, bu yeni mezunların, karantina sırasında okula gitmenin ve yeni mezun olmanın, iletişim ve ağ oluşturma gibi konularda sosyal becerilerini geliştirmelerini engellemiş olmasından korkuyor. EY başta olmak üzere bazı büyük danışmanlık firmaları, gençlerdeki bu açığın kapatılmasına yardımcı olmak için görgü kuralları dersleri sunuyor. Bu dersler arasında ‘sözsüz iletişim, hikaye anlatımı ve sunum becerilerinin yanı sıra hibrit çalışma için tasarlanmış liderlik becerileri’ gibi dersler yer alıyor.

Ancak işverenlerin, en kıdemsiz çalışanlarının ihtiyaç duyduğunu düşündüğü beceriler ile gerçekte ihtiyaç duydukları beceriler birbiriyle uyumlu değil. Z kuşağının yüzde 28 ile dörtte birinden biraz fazlası Adobe'ye mevcut rollerinin tüm beceri setlerini ve tam potansiyellerini karşılamadığını söylüyor. Z kuşağının Amerika'nın onları iş gücüne hazırlamakta başarısız olduğunu düşündüğü göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. Dell Technologies'in uluslararası araştırmasına göre Z kuşağının üçte birinden fazlası, aldıkları eğitimin kendilerine kurumsal basamaklarda yükselmek için ihtiyaç duydukları dijital becerileri vermediğini düşünüyor. Yüzde 56 ile yarısından biraz fazlası ise temel düzeyde dijital beceri eğitimi aldıklarını veya hiç dijital beceri eğitimi almadıklarını itiraf ediyor.

Z kuşağı ellerinde bir telefon ve evde bir bilgisayarla büyümüş olabilir ancak bu onların bu cihazları patronlarının beklediği şekilde kullanmak üzere eğitildikleri anlamına gelmiyor. Bunun bir kısmı eğitim sistemlerindeki yetersiz finansmandan kaynaklanıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk yetkilisi Rose Stuckey Kirk, “Düşük gelirli ve varlıklı öğrenciler arasında teknoloji eğitimi kaynaklarının erişilebilirliği ve uygulanması konusunda göze çarpan bir boşluk var. Bu boşluk pandemiyle daha da genişledi. Ve bu uçurumun akademik veya sosyal adalet meselesinden daha fazlası olduğunu biliyoruz” diyor.

Teknik beceri merkezli bir eğitime yönelinmeli

Pandeminin sosyal becerileri sekteye uğratması ve eğitim sistemindeki teknik beceri eksiklikleri nedeniyle, işverenlerin, özellikle de beceriye dayalı işe alımlara giderek daha fazla odaklandıkları için, genel olarak beceri eğitimlerini artırması gerekiyor gibi görünüyor; LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky'den Condoleezza Rice'a kadar pek çok kişi, bir adayın eğitiminden ziyade yeteneklerine bakmanın faydalarını giderek daha fazla övüyor ve bu, daha fazla yetenek elde etmenin daha adil bir yolu olarak lanse ediliyor.

Ancak en eğitimli grup olma yolunda ilerleyen Z kuşağının çoğuna üniversitenin başarının sırrı olduğu söylendi. Ve bazı uzmanların gözünde durum gerçekten de böyle. Ancak, aşırı ücret beklentisi ve yüksek enflasyon nedeniyle bazı Z kuşağı için bu anlayış daha az çekici ve erişilebilir hale gelmiş durumda; özellikle de işverenlerin şu anda aradığı teknik becerileri öğrenmediklerini düşünüyorlarsa.

Sosyal beceri gelişimine meydan okuyan pandemi, çocuklara teknik beceriler konusunda gerektiği gibi eğitim vermekte başarısız olan, yeterince yatırım yapılmayan bir okul sistemi ve her zaman bir kariyere yol açmayan aşırı pahalı üniversite akışıyla Z Kuşağı, çok zor bir alanda sıkışmış görünüyor. Belki onları teknik beceriler konusunda eğitmek, içinde bulundukları zor durumdan kurtulmalarına yardımcı olabilir.