İş güvenliği uzmanları tehlikenin farkında mı?

Her şeye balıklama atlamak doğru mudur?

İş güvenliği uzmanları günah keçisi midir?

İş güvenliği uzmanları joker midir?

Her bakanlık, farklı mevzuatlar ortaya koymaktadır. Kurumlar kendi sahalarından çıkıp, diğer bakanlıkların sahalarına girmemelidir. Bu yetki kargaşalarına sebep olur.

Şu anda güncel olan konulardan bir tanesi yangın, infilak, patlama, diğeri de acil durum plan ve tatbikatıdır.

İşverenler, mahkemeler ve bilirkişiler İGU’nun sorumluluğu üstlenmesini istiyorlar.

Acil durumlar, tabii afet, kaza, yangın ve patlama gibi durumlar olup, işyerlerinde bu gibi durumlar hakkında planlar hazırlanması ve tatbikatlar yapılması önemli bir husustur.

Acil durumların kapsamı çok geniştir.

Tabii afet dediğimiz deprem, sel, Seylap, su baskını, toprak kayması gibi olaylar, kimyasal maddelerden kaynaklanan patlamalar, yangınlar, sızıntılar, diğer yangın olayları, büyük endüstriyel kazalar çok ciddi bilgi birikimi ve uzmanlık gerektiren planlama ve hazırlık çalışmaları ile öngörülebilir ve tedbirler alınabilir.

Bunlar yangın uzmanlığı, patlamadan korunma bilgisi, deprem uzmanlığı, jeoloji ve jeofizik bilgisi, madencilik bilgisi, kimya bilgisi, tehlikeli madde uzmanlığı, biyoloji, radyoloji, nükleer bilim, klimatoloji uzmanlığı vs. gibi çeşitli uzmanlık dallarıdır.

Acil durum planlarının ve tatbikatların iş güvenliği uzmanı tarafından yapılacağına dair açık ve net bir hüküm mevcut değildir.

İGU yönetmeliğinde;

Kaza, yangın veya patlamalarının önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak,

Bu konuda işverene önerilerde bulunmak,

Uygulamaları takip etmek,

Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,

Bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek gibi görev verilmiştir.

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, tatbikatların yapılması, eğitimlerin verilmesi, devletin sadece bu iş için oluşturduğu uzman, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

Bunun için gerekli düzenleme ve organizasyonlar yapılmalıdır.

Gerekirse bu hususta özel kuruluşların oluşmasına ve faaliyetine imkân sağlanabilir.

İşyerlerinde acil durum hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi; işveren, acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar, çalışanların bilgilendirmesini ve eğitimini sağlar.

