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İş gücü istatistikleri (2)

İstihdam edilenlerin sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 oldu - İş gücüne katılma oranı 0,4 puan gerileyerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti- Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan yükselerek yüzde 34,4 olarak kayıtlara geçti

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişiye düşerken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 869 bin kişi gerileyerek 28 milyon 269 bin kişi, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 562 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 56,6'sı hizmetler sektöründe yer aldı.

Mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, inşaatın payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 ve hizmet sektörünün payı 2 puan arttı.

- İş gücüne katılma oranı azaldı

İş gücü, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi artarak 32 milyon 426 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 71,7 olurken, kadınlarda değişim göstermeyerek 34,4'te kaldı.

Mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,7 puan artarak yüzde 34,4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış göstererek yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 4 milyon 570 bin kişi oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi azalarak 27 milyon 876 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 45,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 38 bin kişi artarak 4 milyon 527 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,3 puan azalarak 52,8 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin kişi, sanayi sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 44 bin ve hizmet sektöründe 62 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde mayın ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

ToplamErkekKadın
15ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus 61.34230.31031.032
İş gücü 32.42621.74010.685
İstihdam

28.269

19.1779.092
Tarım 5.1732.8602.313
Tarımdışı 23.09616.3176.779
İşsiz 4.1572.5631.593
İş gücünedahil olmayanlar 28.9168.57020.347
İş gücünekatılma oranı 52,9 71,734,4
İstihdamoranı 46,163,329,3
İşsizlikoranı 12,8 11,814,9
Tarımdışı işsizlik oranı 1513,3 18,9
15-64yaş grubu
İş gücünekatılma oranı 58,377,838,8
İstihdamoranı 50,768,432,9
İşsizlikoranı 13,112,115,2
Tarımdışı işsizlik oranı 15,113,4

19

Gençnüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 23,321,127
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2416,4 31,8

(Bitti)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
  1. iş gücü istatistikleri
  2. işsizlik oranı
  3. Mayıs
  4. TÜİK

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