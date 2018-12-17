İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişilik artışla 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puan yükselerek yüzde 11,4 oldu.



İşsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 13,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 21,6 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,9 puan yükselerek yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9

(Sürecek)