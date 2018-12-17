THY- Euroleague
0553 313 94 23

İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artışla yüzde 11,4 oldu- Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişi olarak kaydedildi- Eylülde genç işsizlik oranı 1,6 puan yükselerek yüzde 21,6 oldu

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişilik artışla 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puan yükselerek yüzde 11,4 oldu.

İşsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 13,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 21,6 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,9 puan yükselerek yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

 10,8

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

 10,6

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

 10,1

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

 9,6

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

 9,7

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

 10,2

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

 10,8

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

 11,1

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

 11,4

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

10,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

10,4

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

10,9

(Sürecek)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
  1. Eylül
  2. iş gücü istatistikleri
  3. TÜİK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    2. Brent petrolün varil fiyatı 60 dolar
    3. CHP'nin İstanbul adayı Salı günü belli..
    4. Masonlardan kripto FETÖ’cülere loca
    5. "Konut alan yabancı, eşyasına 4,5..
    6. Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    7. Kanser hastasıyla uyuşturucu sevkiyatı
    8. İşgalci İsrail 'zulüm yasasını' onayladı
    9. "Sakin Şehir" Şavşat, kışın bir başka..
    10. Araç sahipleri dikkat! Bunu yapanlara..
    11. Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan dev imza
    12. Kısa vadeli dış borç gelişmeleri
    13. Dünyada 2018 böyle geçti (3)
    14. Dünyada 2018 böyle geçti (1)
    15. Dünyada 2018 böyle geçti (4)
    16. Dünyada 2018 böyle geçti (2)
    17. Netanyahu'nun oğlunun Facebook hesabı..
    18. "Rüştü Dede" evini müzeye çevirdi
    19. Galatasaray Erkek Voleybol Takımı,..
    20. ASELSAN'dan 194,6 milyon dolarlık..
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar