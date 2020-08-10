  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kaydedildi - Genç işsizlik oranı mayısta 1,6 puan artışla yüzde 24,9'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:18:27 -
İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre ise 0,1 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 24,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan artışla yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2011201220132014201520162017 201820192020
Ocak11,19,39,710,311,3 11,1 13 10,8 14,713,8
Şubat10,79,69,710,211,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6
Mart10,19,19,49,710,6 10,1 11,7 10,1 14,1 13,2
Nisan9,38,28,799,6 9,3 10,5 9,6 13 12,8
Mayıs8,97,68,28,89,3 9,410,2 9,7 12,8 12,9
Haziran8,77,38,19,19,6 10,210,2 10,2 13
Temmuz8,67,68,69,89,8 10,7 10,7 10,8 13,9
Ağustos8,58910,110,1 11,3 10,6 11,1 14
Eylül8,28,39,210,510,3 11,3 10,6 11,4 13,8
Ekim8,48,39,110,410,5 11,8 10,3 11,6 13,4
Kasım8,48,69,310,710,5 12,1 10,3 12,3 13,3
Aralık99,3 9,610,910,8 12,7 10,4 13,5 13,7
Yıllık9,18,4 99,910,3 10,9 10,9 11 13,7


(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin
Ekonomi

'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatan..
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik
Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı