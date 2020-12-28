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Ekonomi İş görmezlik ödeneği ne kadar? | Rapor parası ne kadar oldu 2021
Ekonomi

İş görmezlik ödeneği ne kadar? | Rapor parası ne kadar oldu 2021

İşe gidemeyene ne kadar rapor parası veriliyor 2021 | Asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından pek çok ödeneğe de zam yapıldı. Rapor parası olarak ifade edilen iş görmezlik ödeneğine de zam geldi. Peki, iş görmezlik ödeneği ne kadar 2021 | İş görmezlik parası ne kadar? | 2021 rapor parası ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:04:00 -
İş görmezlik ödeneği ne kadar? | Rapor parası ne kadar oldu 2021

İş görmezlik ödeneği 2021 | Asgari ücrete yüzde 21,56’lık bir zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zam pek çok ödemeyi doğrudan etkiledi. Asgari ücret zammıyla rapor parasında da artışa gidilmiş oldu. Peki, 2021 rapor parası kaç lira oldu?

İş görmezlik ödeneği nedir?

İşçinin iş kazası, meslek hastalığı geçirmesi ya da hastalık veya analık hallerinden kaynaklı işe gelememe durumlarında maruz kaldığı gelir kaybını önlemek için ödenir.

İş görmezlik ödeneği ne kadar? | Rapor parası ne kadar oldu 2021

Milyonlarca çalışan iş görmezlik ödemesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret gibi iş görmezlik ödeneği yani rapor parasına da yüzde 21,56’lık zam yapıldı.

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