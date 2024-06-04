İş gittikçe çirkinleşiyor! Estetik Osmanlı mimarisi, ucube bir kentleşmeye dönüştü

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Bursa'da yıllar içinde çekilen iki fotoğraf arasındaki büyük farka dikkat çekti. Estetik Osmanlı mimarisinin, modern zamanlarda ucube bir kentleşmeye dönüştüğüne vurgu yapan Altınok, şehirlerin çarpık kentleşme yüzünden kaybedildiğini kaydetti. İşte Altınok'un yazısı:

"Dün her yerde Küçükçekmece'de çöken ve bir kişiye mezar olan binanın görüntüleri vardı.

Yukarıdaki iki fotoğraf ise Bursa'da yıllar içinde aynı noktadan çekildi.

Estetik, insani, güzelim Osmanlı mimarisi modern zamanlarda yerini ucube bir kentleşmeye bırakmış.

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Perspektif farklı olsa da her yerde manzara aynı.

Kapısına bakınca başınızın döndüğü Karaköy Karakolu'nun denizle arasına yapılan camlı camekanları ve az ilerideki AVM'yi görmüyor musunuz? Sorsan memleketin en entelektüel mimarlarıyla çalıştılar, sanatçılarla beyin fırtınası yaptılar.

İlerlemenin bedeli bu kadar ağır olmak zorunda mı?

100 yıldır şehirlerimizi çarpık kentleşmeden korumak için onca yasa yazdık, belediyelerde sıkı mevzuatlar hazırladık, ayrıntılı imar planları çıkarttık.

Keşke yapmasaydık.

Kazanan rantiye oldu, şehirler katledildi.

Verdiğimiz zararı kısa sürede telafi etmek mümkün değil ama bundan sonrası için ortak aklı çalıştırmalıyız."