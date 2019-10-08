İş fikri olanlara destek yağıyor! Fon var, başvuran yok

Akit Ekonomi

Yeni iş fikri olanlar için ayrılan Ar-Ge destekleri her geçen gün artıyor. Ancak devlet tarafından sağlanan bu desteklerin pek çoğu başvuru yetersizliğinden dolayı alıcısına ulaşamıyor. Sanayinin kamu ile işbirliği yaparak Ar-Ge desteklerinden faydalanmasını sağlayan en önemli platformlardan biri olan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu (KÜSİP) ile girişimciler üniversitelerin Ar-Ge imkânlarından yararlanabiliyor. KÜSİP’e kayıt olan ve iş fikri olan girişimciler, aynı zamanda projesi için fon bulma imkanına kavuşurken, iş fikrinin üniversite tarafından da geliştirilmesini isteyebiliyor.

KÜSİP ile ücretsiz fayda

Üniversite ve sanayi arasındaki bu kopukluğu gidermek için geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KÜSİP’le reel sektör ve üniversite, iş fikrini geliştirmek için bir araya gelebiliyor. Bu platform sayesinde girişimciler iş fikirleri ile üniversitenin kapısını çalıp nanoteknoloji laboratuvarlarından dahi ücret ödemeden faydalanabiliyor. Bu platformun bir diğer ayağını da kamu tarafı oluşturuyor. Kamu ayağında ise her yıl milyonlarca lira aktarılan ancak başvurulmadığı için sahibine ulaşmayan fonlar girişimcilerle buluşturuluyor. Buna göre bu platforma üye olan girişimciler; TÜBİTAK, KOSGEB, Avrupa Birliği, bakanlıklar ve kalkınma ajansları tarafından sağlanan desteklerden tek bir sistem üzerinden haberdar olabiliyor. Söz konusu platform sayesinde sadece devlet desteklerinden haberdar olunmuyor, bakanlıkların proje, işbirliği ve mevzuat duyuruları, kalkınma ajanslarının işbirliği çağrıları, patent ve ödül duyurularına da bu portal sayesinde ulaşmak mümkün.

79 ayrı destek fırsatı

KÜSİP’e T.C. Kimlik Numarası ile ücretsiz olarak üye olmak mümkün. Portala üye olduktan sonra portalın sunduğu hizmetlerden faydalanılabiliyor. Platformda şu anda 5 bin 80 araştırmacı, 2 bin 453 kurum, 71 araştırma merkezi ve 79 destek ve fon bulunuyor. Platformla birlikte tüm KÜSİP kullanıcılarına tek bir mesaj ile ulaşılabiliyor. Tüm KÜSİP kullanıcılarından firmanın ilgi alanına göre kuruluşların paylaşımları takip edilebiliyor. Fikri alan ve geliştiren üniversite girişimcinin faydalanabileceği fonları da tespit ediyor. Buna göre proje maliyetinin yüzde 70’ine kadar geri ödemesi olan destekler bulunuyor.