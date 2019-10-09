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İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi?

İş elbisesi ile kılınan namaz kabul olur mu? İş elbisesi ile namaz kılmanın hükmü nedir?

09 Ekim 2019 Çarşamba 18:59
İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi?

Namazın şartlarından birisi necasetten (pislikten) taharettir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, şarap, dışkı gibi namaza mani necasetler bulunmamalıdır (Merğînânî, el-Hidâye, I, 228,229).

 

 İşin cinsine göre iş elbisesinde bulunan badana, boya, madenî yağlar, pas ve benzeri kirler necaset olmadıkları için namazın sıhhatine engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 228-248). Ancak, namaz için camiye veya mescide gidecek kişinin temiz elbise giymesi Kur’an-ı Kerim’in tavsiyesidir. (A’râf, 7/31). 

Kaynak: Diyanet İşleri Fetva Kurulu

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 18:59
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