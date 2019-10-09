İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi?
İş elbisesi ile kılınan namaz kabul olur mu? İş elbisesi ile namaz kılmanın hükmü nedir?09 Ekim 2019 Çarşamba 18:59
Namazın şartlarından birisi necasetten (pislikten) taharettir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, şarap, dışkı gibi namaza mani necasetler bulunmamalıdır (Merğînânî, el-Hidâye, I, 228,229).
İşin cinsine göre iş elbisesinde bulunan badana, boya, madenî yağlar, pas ve benzeri kirler necaset olmadıkları için namazın sıhhatine engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 228-248). Ancak, namaz için camiye veya mescide gidecek kişinin temiz elbise giymesi Kur’an-ı Kerim’in tavsiyesidir. (A’râf, 7/31).
Kaynak: Diyanet İşleri Fetva Kurulu
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