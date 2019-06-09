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İş dünyasının temsilcileri konuştu: "Piyasada iş çok, iş yapacak 'ara eleman' yok!"

İş dünyasından “ara eleman” talebi.Yeni Akit’e konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın,“Piyasada iş çok ama ara eleman arıyorsunuz sıkıntı çekiyorsunuz, bu meselenin bir an evvel çözüme kavuşturulması için adımlar atılması lazım” dedi. Ekonomi Uzmanı Turgay Terzi de,ara eleman yetiştirme işinin sadece devletten beklenmemesi gerektiğinin altını çizerek, firmaların ara eleman yetiştirmeye odaklanması gerektiğini vurguladı.

09 Haziran 2019 Pazar 11:55
İş dünyasının temsilcileri konuştu: "Piyasada iş çok, iş yapacak 'ara eleman' yok!"

 Hasan Üstün  Yeniakit.com.tr 

Akit’e konuşan Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, ara eleman ihtiyacının had safhada olduğunu belirtti. Tematik liselerin eksikliğine vurgu yapan Askon, “Hizmet sektörüne yığılma var.  Çalışanların sadece yüzde 10’u sanayi sektöründe. 4+4+4 uygulamada, 12 yıl boyunca okuyor, sonra çırak olarak başlayacak. Bunun için, ustalık eğitiminin de lisede halledilmiş olması lazım. Piyasada yetişmiş ara eleman ihtiyacı gerçekten çok büyük” dedi.

Mesele kalifiye eleman meselesi

Ekonomi Uzmanı ve İş Adamı Turgay Terzi de, firmalara çağrıda bulundu

“Her sektörde, firmalar insan yetiştirmeye odaklanmalı. Benim sektörüm mobilya; iç mimar lazım, tasarımcı lazım, montaj elemanı lazım; ihtiyaç had safhada. İşsizlik büyüyen bir sorun ama kalifiye elemana da ihtiyaç var. Burada mesele ara eleman yetiştirmektir. Her sektör eleman yetiştirmeye odaklanırsa,  kalifiye eleman ihtiyacı giderilir. İstihdam sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşur. Üretim ve ihracat artar. Mesele insan meselesi, kalifiye eleman meselesi” dedi.

Sektörler el atmalı

Ekonomi Uzmanı ve İşadamı Turgay Terzi, Analiz’den Sedat Yılmaz’ın sorularını cevaplandırırken, “Usta meselesi çok önemli, ara eleman meselesi de öyle. Bu konuda iyi durumda değiliz, ara eleman ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Böyle giderse, 20-25 yıl sonrası için olumlu şeyler söylemek zor olur. Kamu ve özel sektör olarak mutlaka projeler üretmek, formüller geliştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Potansiyelimiz çok

Türkiye’nin bütün sektörlerin ihtiyacını karşılayacak kadar ara eleman yetiştirme potansiyeline fazlasıyla sahip olduğunun altını çizen Terzi şöyle devam etti: “Şu anda olmamız gereken noktanın çok altındayız. Hem coğrafi konumumuz hem de el işçiliğindeki yeteneğimizden dolayı çok iyi noktalara gelmeliydik, gelebiliriz. Burada temel mesele ara eleman meselesidir. Firmalar, sektörler bu konuya el atmalı. Her firma elini taşın altına koymalı.”

Türkiye’ye bu kadar büyük oranda işsizliği hak etmiyor

Ekonomist Sedat Yılmaz da, “Sanayi hizmet, inşaat ve tarım sektörlerindeki daralmaya karşılık, hâlâ ciddi seviyede eleman sıkıntısı çekiliyor. Türkiye bu kadar büyük potansiyele sahip olduğu halde bu kadar yüksek işsizliği hak etmiyor.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:55
  1. Turgay Terzi
  2. Orhan Aydın

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