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İş dünyasından uyum ve işbirliği çağrısı

Reel sektör temsilcileri, seçim sürecinin geride kalmasını ve ekonomiye odaklanılmasını istiyor. Üreticiler ve tüccarlar, merkezi idare ile yerel yönetimlerin el ele vererek büyümeyi, refahı ve kalkınmayı artırmaya dönük çalışmalara hız verilmesini bekliyor.

25 Haziran 2019 Salı 11:02
İş dünyasından uyum ve işbirliği çağrısı

 Buğra Kardan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yenileme seçimlerinin tamamlanmasının ardından iş dünyası temsilcilerinden peş peşe siyasi tartışmaların bir kenara bırakılması, ekonominin merkeze alınması çağrıları geliyor. 

Sanayiciler, her ortamda hükümet ile belediyelerin uyumlu bir şekilde çalışması; Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması için teyakkuza geçilmesi uyarısı yapıyor.

Yatırımlara devam etmeliyiz

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, seçim faslının kapandığını belirterek, “Şu aşamada hep beraber ekonomiye yönlenmeli, yatırımları devam ettirmeliyiz. Başka çaremiz yok” dedi. Konukoğlu, sanayicilere de “Önünüzde seçimsiz 4 sene olduğunu unutmayın. İşinize gücünüze bakın, yatırım planları yapın. Projelerinizi durdurmayın, ötelemeyin. Hep ileriye bakın” diye seslendi.

Refah ve kalkınmaya önem verilmeli

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ise Türkiye’nin 5 senede 8 seçim yaptığına işaret etti. Seçimlerin halkı yorduğunu dile getiren Bolat, “Bu hakikati görüp ekonomiyi ön planda tutmakta, yatırımlara yenilerini eklemekte yarar var” ifadesini kullandı. Refah ve kalkınmanın önemle ele alınması gerektiğini savunan Bolat, siyasileri de bir araya gelerek toplumun taleplerini karşılamaya davet etti.

Daha çok çalışmalıyız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti ve “Seçimler artık geride kaldı. Ülkemizin geleceğine, ekonomiye odaklanma ve daha çok çalışma zamanı” mesajını verdi.

Seçim süreci sona erdi

23 Haziran seçimin demokrasi ve güven ortamı içinde sona erdiğine dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İBB Başkanlığı’na seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. İstanbul’a hayırlı olsun. Büyük Türkiye ve güçlü ekonomi için şimdi ekonomiye odaklanma vakti” değerlendirmesinde bulundu.

Milletin iradesi hayırlı olsun

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’ten yapılan açıklamada ise İBB seçimlerinin hayırlara vesile olması temenni edilerek, ‘’İş dünyası olarak önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz; sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır” denildi.

Reformlara odaklanalım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın da, yerel seçim sürecinin son adımının da tamamlandığına işaret ederek, “Bundan böyle odağımız ülkemizin 100’üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedef için önümüzdeki dönemde yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi; ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

TÜSİAD: Görevimizi yaparız

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) 23 Haziran seçimiyle ilgili yapılan açıklamada İstanbul’un Türkiye için önemine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi: “Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden bu şehrin yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve iş birliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu iş birliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

Çalışmalara destek vereceğiz

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, İmamoğlu ve yönetiminin Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda İstanbul’un geleceğini şekillendirecek çalışmalara odaklanıp şehre önemli projeler kazandırması gerektiğini söyleyerek, “Bu yönde yapılacak tüm çalışmaların destekçisi olacağız. İstanbul gibi kadim bir şehir için çalışmak hepimizin görevidir” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:02
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. iş dünyası
  3. Türkiye’nin 2023 hedefleri
  4. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu
  5. Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat
  6. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  7. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  8. 23 Haziran seçimi
  9. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  10. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
  11. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın
  12. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
  13. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt

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