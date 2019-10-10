İş dünyasından TSK'ya tam destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Hak, yâr ve yardımcıları olsun. Kahraman ordumuz yeni bir harekâta start verdi. Sınırlarımızın güvenliği, sınırlarımızın ötesinden başlıyor. Sanki bilinçli bir şekilde sınırlarımızın ötesinde oluşturulmaya çalışılan kaotik ve sisli ortamdan, sisler dağıldıktan sonra bambaşka bir tablo çıkarmak isteyenler var.

Türkiye bunu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük öngörüsüyle fark etti. Önce Pençe, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları yapıldı. Şimdi hepsinden daha kapsamlı bir sınır ötesi harekata başlandı. Allah’ın izniyle bu hareket da başarıyla tamamlanınca, Akdeniz’den İran sınırına kadar güneyimiz güven altında olacak. Böylece sınır ötesinde Türkiye’yi tehdit eden unsurların gelişmesine fırsat verilmeyecek. Birileri Atlantik ötesinden geliyorsa, birileri kuzeyden gelip bu coğrafyaya müdahale etmek istiyorsa, onların hepsinden önce bizim bu coğrafyada söz söyleme hakkımız var. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakıyetler diliyorum. Cenab-ı Hak, yar ve yardımcıları olsun.”

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın üstün başarıyla tamamlanacağına inançlarının tam olduğunu bildirdi.

İnce yaptığı yazılı açıklama ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün başlayan harekatın önemine dikkati çeken İnce, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından bugün Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Mazisi kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin evlatları, milleti ve devletinden aldığı destek ile her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatını da üstün başarıyla tamamlayacaktır. Buna kanaatimiz, inancımız tamdır. Bu vesileyle Türk Armatörler Birliği olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize sonsuz desteğimizi bir kez daha teyit eder, vatanı, ülkesi, milleti ve devleti için hiçbir zaman canını esirgemeyen Türk Ordusunun kahraman evlatlarına, evlatlarımıza ve Mehmetçiğimize başarılar dileriz."

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na esnaf temsilcilerinden destek geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, harekata ilişkin yazılı açıklamasında, Türk milletinin kimsenin toprağında gözü olmadığını belirtti.

Teröre hiç bir zaman geçit verilmeyeceğini vurgulayan Palandöken, "Toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vermekte geç kalmaz. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Akgül de yazılı açıklamasında, esnafın duasının Mehmetçikle olduğunu, vatanın ekmekten, dükkandan ve siftahtan önce geldiğinin altını çizdi.