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İş dünyasından istihdam seferberliğine destek

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Zabun:- "Gelin, bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz"

05 Mart 2019 Salı 19:11
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş iş dünyasının temsilcileri, bir araya gelerek, "Burası Türkiye, burada iş var” sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına destek açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, KMTSO'nun salonunda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan yeni istihdam seferberliğine destek verdiklerini söyledi.

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına 8 farklı teşvik sunulduğunu hatırlatan Zabun, şunları kaydetti:

"Yeni teşviklerin çoğu tarihi destekler şeklinde. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelliyse 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak."

İş dünyasına çağrıda bulunan Zabun, "Gelin, bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Devletimiz, sıkıntılı günümüzde de yanımızda"

Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir destek getirildiğini vurgulayan Zabun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece devletimiz, sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş, ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca, kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu, özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur."

Toplantıda, Türkoğlu Belediye Başkanı ve Türkoğlu OSB Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Can ve MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:11
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