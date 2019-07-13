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İş dünyasından İstanbul Yaklaşımı’na destek

Üretici firmaların borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören İstanbul Yaklaşımı’na destek yağıyor. Reel sektör temsilcileri, bu yaklaşımla darboğaza giren firmaların tekrar toparlanıp atağa kalkacağı; stratejik yatırımların devam edeceği görüşünde hemfikir.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:00
İş dünyasından İstanbul Yaklaşımı’na destek

Borç yükü altına giren imalatçı firmalara finans kurumları kanalıyla kaynak aktarımı yapılmasını esas alan İstanbul Yaklaşımı’nın sanayide çarkları hızlandıracağı tahmin ediliyor. İlk olarak 2002’de uygulamaya konulan yaklaşım, üreticilerin ve ticaret erbaplarının ilerisi için umutlarını artırıyor.

Önemli hamle

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, yeni İstanbul Yaklaşımı’nın şirketlerin ekonomik sıkıntılarını aşmalarına katkı sunacağını belirterek, “Firmalarımızı yani üretimimizi ve istihdamımızı korumak için yapılan bu hamleyi takdirle karşılıyoruz” dedi.

Restorasyon plânı

Hükümetin ekonominin aktörlerini üretimin içinde tutmak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Avdagiç, “Bu çerçevede devreye sokulan ‘Yeni İstanbul Yaklaşımı’ isimli mali yapılandırmanın gayesini şirket kurtarma operasyonu şeklinde görmüyoruz. Bu yaklaşımı ‘Finansal Restorasyon Planı’ olarak adlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vergi borçları da kapsama alınsın

Avdagiç, ayrıca vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kamu borçlarının da mali yapılandırma kapsamına alınması gerektiğini dile getirdi.

Özel sektör temsilcileri de İstanbul Yaklaşımı’nı yerinde buluyor ancak daha radikal tedbirler alınmasını talep ediyor ve “Denenmişi denemenin ötesine geçmekte, şirketleri güçlendirecek kalıcı çalışmalar yapmakta yarar var” uyarısı yapıyor.

Kalıcı çözüm şart

Üreticilerin borç yükünü hafifletecek olan İstanbul Yaklaşımı’nı olumlu karşılayan Arkon İnşaat İcra Kurulu Başkanı Murat Kalsın, “Ne var ki şu aşamada paliyatif değil de kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. Yani 11. Kalkınma Planı ortada. Planda önemli hedefler yer alıyor. Buna mukabil şirketler tarafında satış gelirlerinin çok artmadığını, kârların gerilerde olduğunu görüyoruz. Kuşkusuz, bu durum daha köklü önlemler alınmasını gerekli kılıyor” yorumunda bulundu. Kalsın, borcun faizsiz yapılandırılması ya da silinmesini teklif ederek, “Aflar ile teşvikler üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmaya dönük olmalı” önerisini sundu.

Teşvikler iyi kurgulanmalı

Ateş İplik Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Taner Ateş ise hükümeti reel sektörün taleplerine kulak vermeye davet etti. Ateş, ekonomi yönetimine de “Yapılandırmaları, teşvikleri iyi kurgulayın. En önemlisi dev gruplara güven aşılayın ve yatırım ortamını iyileştirmeye odaklanın” diye seslendi.

Kendimize geleceğiz

Fetaş Metalurji Genel Müdürü Levent Taş da firmaların gelirleri ile giderlerini dengelemeye yönelik hamlelerin ekonomiyi rahatlatacağına dikkat çekti. Taş, bu kapsamda yeniden uygulamaya konulan İstanbul Yaklaşımı’nın başarılı olmasını; üretime ve ticarete ivme katmasını diledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:00
  1. İstanbul Yaklaşımı
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç
  3. Finansal Restorasyon Planı
  4. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  5. Özel sektör
  6. Arkon İnşaat İcra Kurulu Başkanı Murat Kalsın
  7. Ateş İplik Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Taner Ateş
  8. Fetaş Metalurji Genel Müdürü Levent Taş

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