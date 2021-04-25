İş dünyasından Biden'ın 'soykırım' kepazeliğine çok sert tepki!: İlişkileri olumsuz etkileyecek!

ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 'soykırım' kararına siyasilerin yanı sıra iş dünyasından da peş peşe tepkiler gelmeye başladı. TÜSİAD Biden'ın skandal kararını eleştirerek "ABD Başkanı Joe Biden’ın Osmanlı İmparatorluğu’nda 1915 Ermeni tehciri ve sonrasındaki trajik olayların yıl dönümünde soykırım ifadesini kullanmasını esefle kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Biden'ın kararını yazılı açıklama ile kınadı.

TÜSİAD açıklamasında, tarihi olayların, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek "ABD Başkanı Joe Biden’ın Osmanlı İmparatorluğu’nda 1915 Ermeni tehciri ve sonrasındaki trajik olayların yıl dönümünde soykırım ifadesini kullanmasını esefle kınıyoruz. Tarihi olayların siyasi beyanatlarla değil, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından değerlendirilmesinin ve daha da önemlisi toplumlar arasında diyalog yoluyla ele alınmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Yeni gerilimlere kapı aralayacaktır"

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklama, tarihsel hafızanın saydamlaşması, Dağlık Karabağ sorununda geçen yıl meydana gelen gelişmeler sonrasında Ermenistan ile Alican sınır kapısının açılmasını da içeren normalleşme potansiyeli, ABD ile birçok anlaşmazlığı barındıran ikili ilişkilerin geleceği ve transatlantik ittifakın ve bölgemizin istikrarı gibi konuların hiçbirine olumlu bir katkı sağlamayacak, ikili ve çok taraflı ilişkilerde yeni gerilimlere kapı aralayacaktır."

Tarihsel olayların dönemsel siyasal ve jeopolitik dinamiklerin gereklerine göre sürekli yeniden değerlendirmeye tabi tutulması ve farklı stratejik önceliklere göre araçsallaştırılmasının, öncelikle bu olaylardan etkilenen halkların tarihsel kimliğine ve konuya muhatap devletlerin uzun vadeli çıkarlarına saygılı bir tutum olmadığı vurgulanan açıklamada, bu tür siyasi açıklamaların, konunun nesnel, çok boyutlu ve sağ duyulu bir şekilde tartışılmasını sağlayacak bir zeminin yaratılmasını da güçleştirdiğine işaret edildi.

"Menfi açıklamalarda bulunmalı kaygı verici"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunlar, toplumlar arasında uzlaşma arayışlarını zorlaştırıyor ve çözüme katkıda bulunmuyor. Beyaz Saray açıklamasının zamanlaması da gözden kaçmamalıdır. Aslında bu açıklama ve 2019 yılında Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından büyük çoğunluklarla onaylanan karar tasarıları, bu konunun ne kadar siyasallaştırıldığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Türk Amerikan ilişkilerinin bozulması ve biriken sorunlar neticesinde, Kongre ve ABD Yönetimi’nin, son kırk yıldır izledikleri tutumu değiştirerek menfi açıklamalarda bulunmaları kaygı vericidir.

Bundan sonraki süreçte bölgedeki tüm toplumların barış, refah ve huzur içinde yaşaması için tüm tarafların katkıda bulunması, müttefik ve bölge ülkelerle ilişkilerin onarılması, sorunların diyalog ve diplomatik yumuşak gücün yeniden önceliklendirilmesi yoluyla çözümü, yapıcı bir gündemle ilişkilerin şekillendirilmesi ve sağduyunun öne çıkması büyük önem taşımaktadır."

TOBB: İlişkilerimizi olumsuz etkileyecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD yönetiminin kararının Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmeyeceğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Twitter'dan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki 'soykırım' ifadesine ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD yönetiminin kararının Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu "Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

İTO: Şiddetli reddediyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini talihsizlik olarak gördüğünü belirterek "Şiddetle reddediyoruz." dedi.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Biden’ın sözde 'soykırım' ifadesini büyük talihsizlik olarak görüyor ve şiddetle reddediyoruz. Siyasetçilerin tarihçi rolüne soyunmaları son derece yanlıştır. Bu ifade müttefiklik ile bağdaşmayan bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise tarihi gerçeklerin sözlerle çarpıtılamayacağını, resmi belgelerdeki gerçeklerin de sözlerle değişemeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye-ABD ilişkileri bir grup radikal baskı grubunun tarihi çarpıtan ihtiraslarına feda edilemez. ABD yönetimi ilişkilerde telafisi zor sonuçları olacağını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD: Hiçbir şekilde kabul edilemez

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da "ABD yönetimi tarafından tarihi gerçeklerden uzak bir niteleme ile ülkemizi ve milletimizi hedef alan temelsiz çirkin ithamları reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Ne tarihimizde ne de milletimizin vicdanında yeri olmayan bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

DERSİAD: ABD, Ermeni lobisinin faşizan siyasi baskısına boyun eğmiştir

DERSİAD Başkanı Mustafa Çınar'ın açıklaması şu şekilde; Ermeni Lobisinin ideolojik ve faşizan siyasi baskılarına boyun eğen ABD Yönetimi, aynı zamanda Türkiye üzerinde uzun süredir devam eden hegemonya gayretini de pervasızca açık etmiştir. Fetö Darbesi ile gerçekleştiremediği emelleri, Azerbeycan’ın Dağlık Karabağ işgaline son vermesi ile daha dramatik bir hale dönüşmüştür. ABD’nin yeni Başkanı’nın kendi ülkesindeki şaibeli otoritesini tahakküm etmek için iç politikaya yönelik açıklamaları da acziyet göstergesidir.

1915 olaylarına ilişkin olarak ABD politikacısının, konjonktürel ve siyasi saiklerine veya lobicilere olan şahsi minnet ve mülahazalarına göre yapacağı beyanatın hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Tarih, hiçbir zaman politik silah değildir. Objektif ve Bilimsel bir çalışmaya 2005 yılında ortaklığa hazır olduğunu deklare eden Türkiye’ye karşı hadsiz ve hükümsüz açıklama yapmak en nazik ifade ile alçaklıktır.

Yerleşimci ve Sömürgeci bir toplum olan ABD’nin kültürel, ahlaki, ekonomik ve askeri saldırılarına son vermemesi halinde yakın bir gelecekte tarih sahnesinden silineceği de görülecektir. ‘’ Kağıttan Kaplan ‘’ bir yönetimin açıklamalarının ne Tarihe ne de Uluslararası İlişkilere bir faydası da bulunmamaktadır. Ucuz ve popülist yaklaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti’ne bir yön çizilemez. ABD Başkanı’nın açıklamaları kınamak dahi açıklamaya önem atfetmektir. Bu minvalde açıklamayı yok hükmünde kabul etmekle yıllardır bir silah gibi kullanılmasını da kabul etmemekteyiz.

Dersiad olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu pespayeliğe karşı tüm diplomatik argümanlar ile gerekli cevabı vereceğine inanıyoruz

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: "ABD yönetiminin 1915 ile ilgili yaptığı sözde soykırım açıklaması tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Açıklamayı şiddetle kınıyor, konunun siyasilere değil tarihçilere bırakılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: Tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan bu talihsiz açıklamaların iki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikârdır" ifadelerini kullandı. Türk iş dünyasının Biden'ın ifadelerini büyük hayal kırıklığıyla takip ettiğini ifade eden Yalçındağ, "İki ülke arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına yönelik gece gündüz çaba sarf ettiğimiz bugünlerde, aynı hassasiyetin ABD yönetimi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin olarak politik bir söylemle yaptığı sözde soykırım ifadesini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Türkiye, köklü tarihi boyunca asla böyle bir insanlık suçu işlememiştir. Uluslararası hukuk açısından da geçerliliği olmayan bu gerçek dışı, politik temelli ve dayanaksız ifadeye şiddetle karşı çıkıyor, tümüyle reddediyoruz. Dost ve müttefik ülke olarak nitelendirdiğimiz ABD’nin, bir üçüncü ülke olarak kimseye yarar sağlamayacak bu haksız tutumunu, ne siyasi ne de diplomatik açıdan doğru bulmuyoruz. Yaşanan farklı sorunlara rağmen, Türkiye ile ABD arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması için ortak çaba gösterdiğimiz böylesine kritik bir süreçte, ABD yönetimini bir kez daha hassasiyetleri gözetmeye ve tavrını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine, dünyanın dört bir yanında değer katmak için yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

TİM Başkanı İsmail Gülle: Tarihi gerçekler ‘sözler’le çarpıtılamaz, resmi belgelerdeki gerçekler ‘sözler’le değişmez. Türkiye-ABD ilişkileri bir grup radikal baskı grubunun tarihi çarpıtan ihtiraslarına feda edilemez. ABD Yönetimi ilişkilerde telafisi zor sonuçları olacağını bilmelidir.