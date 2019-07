İş dünyasından 15 Temmuz değerlendirmesi

İzmir iş dünyası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle önemli mesajlar verdi.

İzmir iş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle önemli mesajlar verdi. Mesajlarda demokrasiye ve güçlü ekonomiye dikkat çekildi.

“Türkiye 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çıktı”

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye 3 yıl önce 15 Temmuz akşamı kanlı bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Darbe girişimini, devletin ve halkın ortak iradesi ile birkaç saat içerisinde bertaraf etmeyi başardık. Türkiye 15 Temmuz gecesi demokrasi adına yeni bir sayfa açtı. Öncelikli temennimiz ülkemiz ve halkımız adına açılan bu yeni demokrasi sayfasının gereklerinin tüm taraflarca yerine getirilerek bunun bir fırsata dönüştürülmesi yönünde. Türk ihracatçısı olarak son 3 yılın büyük bölümünü ihracatımızın düşmemesi için yurt dışında geçirdik. Türkiye’ye gelmekte çekinceleri olan, Türkiye’den ithalat yapma konusunda kafasında soru işaretleri olan müşterilerimizle ticaretimizi devam ettirmek adına önceki yıllara göre en az üç kat seyahat ettik, tanıtım faaliyetlerimizi artırdık. 2016 yılında 147 milyar dolar olan ihracatımızı, 2017 yılında 157 milyar dolara, 2018 yılında ise; 168 milyar dolara taşıdık. 2019 yılındaki 182 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin bu hedefine Ege Bölgesi’nden 25 milyar dolar katkı sağlamak için çalışıyoruz. Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için katma değerli üretimi artırmak için inovasyon, AR-GE ve tasarım odaklı projelerimizi sürdürüyoruz. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına demokrasinin, barışın, huzurun ve sosyal refahın maksimum seviyede yaşandığı bir Türkiye diliyorum. Bizlere daha demokratik bir ülke bırakmak için şehit olan 249 vatandaşımıza ve gazi olan 2 bini aşkın vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu hedefte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğimizi paylaşıyorum” dedi.

“Daha güçlü ekonomi, daha zengin bir Türkiye”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, “Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016 gününün akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. Bu girişim, milletimizin sarsılmaz kararlılığı ve demokrasiye olan inancı sayesinde bertaraf edildi. 15 Temmuz gecesi demokrasimize sahip çıkmak adına kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi, bu hain girişimin üçüncü yılında bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Darbe girişiminin başarısız olmasının temelinde yatan en büyük güç, milletimizin göstermiş olduğu kararlılık ve demokrasiye olan inancıdır. cumhuriyet ve rejim düşmanlarının gerçekleştirdiği işgal ve darbe girişimi, sadece milli iradeyi değil, ülkemiz ekonomisini de hedef almıştı. Ancak halkımızın inancı ve kararlılığı tüm oyunları bozdu. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa vursunlar, ‘daha güçlü bir ekonomi’ ve ‘daha zengin bir Türkiye’ hedefine hep birlikte yürüyeceğiz. Gücünü sandıktan ve halk iradesinden almayan hiçbir idare, asla meşru kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü aklımızdan hiç çıkarmadan, her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmayı ve üretmeyi daha büyük bir azimle sürdüreceğiz” diye konuştu.

Demokrasi vurgusu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şu değerlendirmeyi yaptı:“Türkiye’nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk devletine yönelik gerçekleştirilen darbe girişimine karşı toplum olarak çok önemli bir demokrasi sınavı veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel yapı taşı demokrasidir. Milletimizin geleceğinin en önemli garantisi, demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamaktır. Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasisine karşı yapılan her türlü saldırı ve girişimleri kınıyor, bu yolda canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.”

“Üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz”

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise Türk Milleti’nin, devletin ve ülkenin birliğini bozacak hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini, 15 Temmuz’daki şanlı duruşun, bunu tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Saygılı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Darbelerin ve seçilmiş hükumetleri devirmeye yönelik her türlü girişimin, ülkeye ne denli büyük zararlar verdiğini, uzun yıllar boyunca kapanmayan yaralara sebep olduğunu en iyi bilen, en acı şekilde tecrübe eden ülkelerden biri Türkiye’dir. Necip Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi azmiyle, inancıyla, kanıyla kazandığı demokrasi zaferi, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada demokrasinin yaşaması için bir teminattır. Tüm ülkelerin bu zafere sahip çıkması, hiçbir inanca ve ideolojiye sığmayan bu kumpasa karşı tavır alması ve lanetlemesi gerekmektedir. Ancak darbe girişimi ve sonrası, bizlere, bu kumpasın yalnızca FETÖ ile sınırlı olmadığını, birçok bileşeni olduğunu da açıkça gösterdi. Öyle ki, Batı’nın, medya organları üzerinden ve siyasetçilerin söylemleriyle demokrasi ve insanlık sınavından geçemediklerine şahit olduk.

Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, Türk Milleti’nin dik duruşunu, tüm dünyaya anlatmaya başlamıştır. Gittiğimiz her ülkede, memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin lüks değil, zaruri olduğunu ve milli irade karşısında yükselen her harekete karşı durmak gerektiğini anlattık. Darbe girişiminin, Türkiye’yi toplumsal olarak bölme ve ekonomik açıdan zora sokarak birtakım mecburiyetlere yöneltme gayreti olduğu aşikârdır. Bu anlamda tehlikeyi görerek ülkesine sahip çıkan milletimiz, bu, dünyayı kendine hayran bırakan birlik ve beraberliğiyle geleceğe daha güçlü yürümektedir. Adeta bir “2. Kurtuluş Savaşı” olan 15 Temmuz’un izlerini ortadan kaldırarak fakat bu hainliği toplumsal hafızamıza da kazıyarak, geleceğimizi kuracağız. O kara gecede gördük ki, Türk Milleti, vatan söz konusu olduğunda hiçbir engeli tanımıyor, ezip geçiyor. Hedeflerimize, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma tasavvurumuza da bu kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yıllar içinde emekle, azimle çalışarak kazandığımız başarılarımızın birkaç terörist ve onların destekçileri aracılığıyla yerle bir olmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.”