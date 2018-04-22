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İş dünyası yeni dönemden umutlu

Nisan başından itibaren iş dünyasının en güçlü STK ayağı olarak bilinen ticaret ve sanayi odalarındaki seçim sürecinde sona yaklaşılıyor. Büyük şehirler başta olmak üzere il ve ilçelerde yaşanan heyecanının ikinci ayağında meclis başkanlıkları da tek tek belirleniyor.

22 Nisan 2018 Pazar 12:19
İş dünyası yeni dönemden umutlu

İstanbul ve İzmir’den sonra en çok merak uyandıran Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanlığı seçimi de tamamlandı. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçiminin ardından ilk toplantısını gerçekleştiren ATO Meclisi’nde, başkan ile başkanlık divanı seçimi yapıldı. Tek listenin bulunduğu seçimde Mustafa Deryal, Meclis Başkanı oldu. Vecdet Fehmi Şendil ve Alaattin Doğan Meclis Başkan Yardımcısı, Fatih Sertaç Bulut da katip üye görevlerine getirildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerine işaret ederek, ATO Meclisi’nin yüzde 64’ünün yenilendiğini belirtti. Baran, Türkiye’nin daha aydınlık geleceği için çok çalışmaları gerektiğine dikkati çekerek, “Sorunlarımız olduğunu biliyoruz, bunları çözmekten başka bir derdimiz olmadığını da biliyoruz. Ben inanıyorum ki inşallah 2022 sonunda tarih yazmış bir ekip olarak buradan ayrılacağız. Bizi buraya gönderen arkadaşlarımıza mahcup olmayacağız ve iz bırakanlardan olacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:19
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. gürsel baran

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