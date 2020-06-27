İş dünyası istihdam kalkanına odaklandı

Buğra Kardan

Yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı amansız bir mücadele veren hükümet, istihdamı da korumak için önemli adımlar atıyor. Kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) ve işçi çıkarma yasağını süresini 3 ay daha uzatacak olan ekonomi yönetimi, yeni İstihdam Kalkanı paketini yakında Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirecek.

Çalışmalar hızlanıyor

Önümüzdeki hafta detayları netleşecek paketin parlamentonun tatile gireceği 15 Temmuz’dan evvel yasalaşacağı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 5 Haziran’da “İstihdamı arttıracak geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ciddi bir hazırlık içerisinde” sözlerinin ardından odağa oturtulan İstihdam Kalkanı’yla Covid-19’un sosyoekonomik hayata dönük olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Milyonlara iyi haber

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren pakette kritik maddeler yer alıyor. Bu maddeler şöyle:

KÇÖ’nün süresi 3 ay daha uzatılacak. 16 Mart’ta kısa çalışma dönemine giren iş yerlerine tanınan süre 17 Temmuz’da doluyor. KÇÖ uygulaması çerçevesinde ücretsiz izne çıkarılan her bir çalışana aylık bin 170 lira para yardımı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygulamanın süresini 6 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Erdoğan’ın bu yetkisini kullanıp kullanmayacağı da merak ediliyor.

İşveren yıl sonunda ısrarlı

Üreticiler ve tüccarlar, kısa çalışma ödeneğinin süresine 5-6 ay daha ilave edilmesi konusunda ısrarcılar. Nitekim İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’dan “Pandemi döneminde istihdamın korunması için uygulanan KÇÖ ekonomiye olumlu katkıda bulundu. Verileri iyiye gidiyor ancak pek çok sektörde toparlanmanın vakit alacak gibi görünüyor. Onun için KÇÖ’nün en az üç ay ve hatta yıl sonuna kadar uzatılmasını zorunlu görüyoruz” açıklaması geldi.

Fesih kısıtı sürecek

İşten çıkarma yasağı da 3 ay uzatılacak. Firmaların çalışan sayılarını sınırlamalarını engellemek için getirilen yasak 17 Temmuz’da bitiyor. Bu tarihin ‘İstihdam Kalkanı’yla 17 Ekim’e kadar uzatılacağı öngörülüyor. Erdoğan da devrede olup sosyal taraflarla irtibat halinde. Kulislerde Erdoğan’ın işten çıkarma ya da fesih kısıtı süresini 6 aya kadar uzatabileceği ifade ediliyor

Gençlere önemli imkân

Tenkisata gitmeyen, çalışan adedini arttırmayı planlayan şirketlere teşvik verilecek. Öbür taraftan Covid-19’dan zarar gören ama tenkisata gitmeyen şirketlere 6 ay ödemesiz 3 sene vadeli kredi verilecek.

Gençleri ve kadınları istihdama katacak girişimlerde bulunulacak. Kariyer ve eğitim programlarına ağırlık verilecek. Yazılımcı yetiştirmek, girişimci ekosistemini büyütmek için art arda kurslar açılacak.

Evden çalışmaya imkân tanınacak. Sanal toplantılar, forumlar ve fuarların yapılmasının önü açılacak.

Olumlu adım atılıyor

Sosyal güvenlik danışmanları, ‘İstihdam Kalkanı’nın çalışanları rahatlatacağını ve refah seviyesini arttıracağını kaydediyorlar. KÇÖ ve fesih kısıtının mağduriyetlerin önleyeceğini anlatan belirten aynı danışmanlar, “Sosyal tarafları mutlu edecek kararlar alınması, ülkemizin 2020’yi verimli geçirmesini ve 2021 hedeflerini yakalamasını mümkün kılacak” yorumunda bulunuyorlar.

Tamamlayıcı emeklilikte detaylar netleşecek

Öte yandan; 2022’de hayata geçecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’yle (TES) ilgili ayrıntılar belli oluyor. Buna göre kıdem tazminatı, Bireysel Emeklilik Sistemi’yle (BES) birleştirilecek. Çalışanın maaşından belirli bir miktarın kesileceği, işverenin ve devletin katkı sunacağı bir fon oluşturulacak. Fonda yer alan birikimleri arttıracak hamleler yapılacak.

Grev tehdidi

Bu arada; kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Dün Ankara’da toplanan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanları Kurulu tarafından tazminat düzenlemesi eleştirildi. Düzenlemeye karşı gerekli tepkinin verileceğine işaret edildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise “Kıdem tazminatı Meclis’e geldiği gün grev kararı almak zorundayız” dedi.