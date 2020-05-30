İş dünyası ilk çeyrek rakamlarından memnun

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Yılın ilk çeyreğinde G20 ülkeleri içerisinde Hindistan’ın ardından en çok büyüme oranını gerçekleştiren Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin nispeten azalmaya başlamasıyla, bilhassa yılın ikinci yarısı itibarıyla yeniden ivme kazanacaktır.”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: “İhracatımız her şeye rağmen devam ediyor. Alınan tedbirlerle üretim ve istihdamda gerilemeye engel olundu. İlk çeyrek GSYH rakamları umut verici. Pandemi nedeniyle yılın sonunda birçok ülkede ekonomik daralma yaşanırken Türkiye’de daha iyimser bir tablo olmasını bekliyoruz.”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: “Orta vadeli büyüme hızını korumak ve kapsayıcılığını artırmak için hem yapısal politikalar hem de piyasa dinamiklerini harekete geçirmek zorundayız. Bunun için de para ve maliye politikası ile bankacılık reel sektör arasında likidite kanallarının açılmasını sağlayan bir model kurgulamamız gerekmektedir.”