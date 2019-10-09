“İş büyüten” fuar yarın

17. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı yarın İstanbul CNR Fuar Merkezinde kapılarını açıyor. Yatırımcılar ve girişimcilerin markalarla buluşacağı fuara, bu yıl yabancı yatırımcılar da katılacak.

13 Ekim akşamına kadar sürecek olan etkinlikler kapsamında gıdadan mobilyaya, gayrimenkulden bilişime birçok farklı sektörlerin franchise faaliyetleri tanıtılacak. Fuarın ilk gününde, UFRAD seminer alanında, saat 13:00-14:30 arası “Güvenilir Ürün Güvenilir Hizmet” konu başlıklı panel düzenlenecek. Bir başka etkinlikte ise Türkiye’nin çeşitli illerinde Anadolu Mutfağına hizmet veren lezzet elçileri ve mekanlarına “Üstün Lezzet Ödülü” verilecek.